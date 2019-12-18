三三會例會邀請台經院院長張建一與會主講，張建一表示，在中美貿易戰下，台灣就像「撿到槍」，據主計總處統計，投資額達7000億新台幣，民間投資實質成長率達7％；另外，出口也比預期好，過去從大陸出口到美國的商品現在回台生產，對美出口創新高，第四季出口預計會回到證成長，整體來說，對台灣明年經濟成長抱持樂觀態度。

張建一強調，「今年表現比較差的產業，明年可能還是會不如預期，但會比今年好；今年表現好的產業，明年會更好，這顯示產業面發展差異非常大，以個別產業來說，台積電表現仍會不錯，而機械設備、金屬製品今年雖受中美貿易影響，表現不如預期，但明年產業發展會有所改善，整體經濟值得期待」。

不過，張建一也提醒，雖然台灣狀況整體不錯，但仍要謹慎以對，他說，現在台灣對美國順差增加，有被列為匯率操縱國的危機；另外，各界都在說大陸政府補貼企業，但如果最後美國在中美貿易戰獲勝，大陸當局取消不公平補貼，人力成本上升，將嚴重衝擊前往大陸投資的企業，屆時恐造成台商、陸企及外資大量外流，在供應鏈縮短、破碎化的趨勢下，將會外移到東南亞、非洲、歐洲、甚至美國，未必會選擇台灣。

(旺報 )