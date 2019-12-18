馬國明（後排左3）昨和《梟雄》劇組聚餐。（圖／翻攝自演員李興華Kelvin微博）

30歲港姐亞軍黃心穎4月鬧出安心偷食事件，流出她與許志安在計程車上激吻影片，被罵翻的黃心穎躲到美國避風頭，8個月後最近才返回香港。黃心穎回港後在機場認錯，也說自己今後會繼續往前走，港媒報導，黃心穎為警惕自己不再犯，在右耳耳骨打了2洞，實行自虐式懺悔。

黃心穎上周六回到香港，整個人變得豐腴不少，談到先前介入許志安婚姻，黃心穎當場爆哭，說：「我犯了錯，但我真的很努力地繼續活下去」。據《東方日報》報導，黃心穎雖稱這次是為了家人回來，但私下仍密謀復出演藝圈，傳她為此痛定思痛，還不惜在耳骨上打洞，只為終身提醒自己不再走偏路。

此外，有傳言指出，黃心穎這次回到香港也有意挽回和馬國明過去的兩年感情，然馬國明自黃心穎返港後就冷處理此事，最近他還跟《梟雄》的演員劇組聚餐，與陳煒、李興華、唐詩詠等人合影，似乎仍無意跟黃心穎見面。

(中時電子報)