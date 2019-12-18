華盛頓智庫專家認為，中國大陸首艘國產航空母艦已正式在海南三亞軍港服役，代表中國大陸進入雙航母時代，不只縮小了與已開發國家的軍事差距，同時也進一步加劇了台灣和南海的緊張局勢。專家甚至估計，大陸將繼續建造航母，未來擁有航母數量最多可能達到15艘之多。

美國國際評估和戰略中心(International Assessment and Strategy Center)的軍事專家費學禮(Richard Fisher)對《自由亞洲電台》說，這艘航母的建成在很大程度上增強了中共的軍事信心和能力，「大大的增強了解放軍威脅其他亞洲民主國家，包括台灣的能力。習近平在三亞出席交接儀式，強調了中國策略性的軍事投送能力和野心。海南的軍事基地會進一步支持中國在全球的軍事投送，進入印度洋、波斯灣和地中海區域。」

美國邁阿密大學的政治系教授金德芳（June Dreyer）則說：「毫無疑問，中國在宣揚自己在這一區域的實力，鄰國將非常擔憂。」

美國「戰略與國際研究中心」（CSIS）的衛星照片顯示，上海市郊江南造船廠正忙於建造另一艘大型船艦，研判是大陸的第3艘航空母艦。費學禮認為，第3艘可能會使用電磁彈射器，佔用空間更小，可以搭載多種類型的飛機。

費學禮推測，在接下來的十年間，大陸的航空母艦可以發展到與美國相提並論。但中共希望比美國有更多的航空母艦。他表示，「我預計中國最終會有15艘航空母艦，甚至更多，如果中國成功征服台灣，中國會把台灣變成一個巨大的軍事基地，安置4到6艘航空母艦。」

此外，他還認為，到2025年左右，大陸將會製造出核動力航空母艦，最遲到2030年前，大陸可以開發出無人艦載機，執行多樣化的作戰任務。

報導說，雖然航空母艦力量強大，但並非戰無不勝。費學禮透露，美國會部署成百上千的反艦彈道飛彈（Anti-Ship Ballistic Missile），甚至會將這種飛彈出售給其他國家和地區，例如台灣。大約在2025年之前，美國和其盟友會處在更有利的位置，來遏制中共在亞洲的擴張。

(中時電子報)