經濟部加工出口區管理處18日表示，今年加工處全區投資案件較107年增長58.6%，營業額再創歷史新高，有機會首次突破新臺幣4,000億元。處長黃文古表示，感謝所有區內廠商與員工的努力，同時宣示明年將推動新空間、新價值、新形象三大施政作為，營造園區優質新氣象，以符合所有投資廠商的期待。

據統計，加工區總面積僅占全國產業空間0.64%，目前園區吸引台商回台投資金額已突破1,300億元，占全國比重超過12%，顯示園區空間再造及優化環境深獲投資人青睞，加工處也利用此波投資動能順勢推動園區產業智慧轉型，今年計導入約8千萬元智慧化製程研發經費，並輔導高雄園區「顯示器零組件產業聯盟」推動供應鏈整合與高值化產品開發，累積創造產值逾10億元。

加工處製出，為響應擴大投資台灣政策，今年加工區積極推動大規模更新計畫，以滿足廠商用地需求，包含楠梓園區「鑽石場域」、高雄園區「智造新基地」與臺中園區「眺島更新」等，預計將增加32萬平方公尺的產業空間、創造投資逾500億元、增加營收約450億元、新增超過8,000個就業機會。

黃文谷說，由於當前園區投資暢旺，為滿足廠商需求，明年度施政將聚焦新增產業空間、培育優質人才與輔導智慧加值等工作，並積極對外呈現園區轉型成果與發展亮點，同時因應產業發展趨勢，研議推動法規調適，以同步翻轉空間、產業與形象，讓園區邁向更卓越的新時代。

(工商 )