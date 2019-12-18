「企業要敢借錢，積極作出併購，才會成長！」台灣併購與私募股權協會理事長盧明光說，全球產業競爭近年來特別激烈，需要加快併購腳步，力求轉型突破，企業經營如果只靠省吃儉用，不會有成長，台灣有極高的超額儲蓄部位，銀行利率1.65％就可以借到錢，企業要勇敢一點，向銀行借錢，跨步走出去！

由台灣併購與私募股權協會舉辦的2019年度「台灣併購金鑫獎」頒獎典禮，今（18）日晚間舉辦頒獎典禮，邀請到國發會主委陳美伶擔任頒獎人。該獎項自自2011年起，每年舉辦評選活動，並舉多場論壇，鼓勵並教導企業如何規劃正確的併購策略與行動，如今已台灣最具權威的併購獎項。

今年度得獎企業的產業分類，科技業和傳產業各占一半，和過往的金融業主導有所不同，同時，最佳海峽併購獎今年也從缺，主辦單位表示，因今年度涉及兩岸的併購交易案件較多屬於企業集團內部整併或組織調整，經評選委員討論後，決定不予頒發。

盧明光表示，台灣科技製造業為因應強大的產業競爭壓力，加快併購腳步，力求轉型突破，讓台灣併購市場歷經了一波高峰，也帶動了台灣企業為求轉型升級或改變競爭態勢的熱潮。

得獎名單中，國內知名老字號石化大廠李長榮化工攜手國際私募股權基金KKR一案，除了創下近年來國內塑化業最大併購交易金額紀錄，同時也是國際私募股權基金重返台灣市場的首件成功案例，一舉拿下「年度最具代表性併購獎」、「最佳影響力併購獎」兩項大獎。

台灣併購與私募股權協會表示，國內傳統產業因公司轉型需求，或接班傳承等壓力，開始尋求外部協助，會想藉由併購或策略性引入外部資源，來加速轉型升級及企業再造，併購已是企業長遠經營的核心策略之一。

陳美伶致詞時表示，併購獎獲獎者都是傑出的企業家，對台灣有信心，她表達誠摯的感謝，也樂見併購已成為企業轉型成功的重要策略，有愈來愈多企業會運用併購來進行跨地域和跨國際的擴張，台灣去年併購件數和金額分別成長42％、75％，主要動能正是台灣企業發動的海外併購。

此次得獎企業名單，還包括食品龍頭企業統一集團透過併購韓國熊津食品，成功插旗東北亞食品市場，並藉此完整集團在亞太地區食品版圖佈局，也深受評審團肯定，順利取得「年度最具代表性併購獎」及「最佳跨國併購獎」殊榮。

本屆另一起企業引入策略性投資人的代表案例，為福盈科結盟中華開發資本國際旗下首檔區域型私募股權基金「亞洲基金」一案，此案因具備本土私募股權基金協助台灣中小型企業完成傳承接班及進行企業轉型等指標意義，獲得評審團一致青睞，成功摘下「最佳創意併購獎」。

至於鴻騰精密收購Belkin、國巨集團收購美國天線大廠Puls，以及世界先進收購GlobalFoundries Inc.在新加坡的有形及無形資產等案，因其併購策略展現擴大企業規模與佈局全球市場的企圖心與策略藍圖，分別獲得「年度最具代表性併購獎」表彰。

(工商 )