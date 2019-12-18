2020總統政見發表會上，蔡英文總統對國民黨總統候選人韓國瑜火力全開，攻擊韓國瑜進香港中聯辦，還有高雄市長還沒當完就選總統。韓國瑜也拿出高雄政績反擊，反批民進黨在高雄執政20年，下水道堵塞嚴重，造成到處淹水、登革熱，「蔡英文總統應該跟高雄市民道歉。」

對於被質疑進中聯辦，韓國瑜感慨，政治很單純，但人心的慾望讓政治被扭曲，他帶著議員去中聯辦是要賣農產品、吸引觀光客，「我有什麼錯？」韓點名蔡英文、副總統候選人賴清德、府秘書長陳菊三巨頭，都去過大陸，跟對岸高官吃飯喝酒，駐日代表謝長廷去香港中聯辦也一路相隨，「你們去就沒出賣主權？我去就是？妳對台灣民主完全沒信心？妳應該還我清白。」

對於市長當到一半去選總統，韓國瑜也再度列出他在高雄的政績，比如農產外銷、住房率成長、清淤95.5萬噸、青創基金35.5億、愛心餐券、改善路面256萬平方公尺、雙語教育、珍珠媽媽、校園裝冷氣等，他反嗆民進黨在高雄20年，下水道淤積這麼嚴重，蔡總統應該向高雄市民道歉。

韓國瑜最後說，他最怕世界忘記台灣，台灣忘記世界，因此要培養下一代，台灣一定要改變，再不奮起直追，追分感秒，「沒有人會像台灣人一樣這麼愛台灣」，大家同舟共濟，都在一條船上，台灣同胞要一起努力選出最好的總統跟立法院，願全體人民幸福，願中華民國萬歲。

(中時 )