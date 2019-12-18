國民黨總統候選人韓國瑜多次提到很擔心「世界忘記台灣」，總統蔡英文在電視政見發表會第三輪上火力全開反酸韓國瑜：「我想是他比較少出國，大概是他出入中國比較多一點。」

蔡英文酸韓國瑜「可能比較少出國，或者是比較少看國際新聞，接觸中國比較多一點」，出國講到台灣，多數人對台灣都是好評，與其說世界忘記台灣，不如說韓國瑜忘記世界。

蔡英文說，只要出國講到台灣，大家都說是很好的地方，台灣有民主自由、經濟發展，與其說世界忘記了台灣，不如說韓國瑜忘記了世界。

對於韓國瑜細數自己在高雄的政績，並不斷提到庶民、苦人多。蔡英文說，姑且不論韓國瑜說的是真是假，但是顯然他有注意到自己本來有機會為高雄做事，可是他選擇落跑，「高雄發財了嗎？如果沒有，台灣人憑什麼相信他？很多人覺得他只是把苦民與庶民當選舉工具。」

蔡英文指出，自從擔任總統之後，解除健保欠費鎖卡，讓沒錢繳健保費的人也能受到健保照顧；C肝療程要一、兩百萬，她將把C肝納入健保；小攤商與傳統商家受到電子商務與共享經濟影響生意受到衝擊，我們用了國旅卡補助與夜市抵用券，現在夜市營業額普遍成長兩到三成，同時補助小店家裝設行動支付使得營業模式跟上時代。

蔡英文進一步指出，一位來自苗栗年輕人寫信說返鄉創業遇到種種困難，希望政府能夠提供年輕人更大的助力。創業需要資金，資金需要借貸，借貸需要擔保，但年輕人沒財產，哪裡來擔保？所以她召集相關部會，提出協助年輕人創業方案，第一個一百萬100％的借款由政府保證；也有年輕人從事文創，但他們沒有鑑價制度，因此他們無法融資，所以要建立鑑價制度幫助他們融資。

「我所講的都是庶民，都是苦人，我們沒有忘，忘掉責任與承諾的人應該是韓市長。」蔡英文強調，庶民最痛的是有人假裝是他們，拿他們來消費，拿來當選舉工具。

(中時電子報)