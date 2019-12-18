總統候選人電視政見發表會18日舉行，國民黨總統候選人韓國瑜（右起）、親民黨總統候選人宋楚瑜與民進黨總統候選人蔡英文在政見發表會前合影。（中選會提供）

親民黨總統候選人宋楚瑜今天在電視政見會上質疑民進黨準備強行通過的反滲透法，他指出連他有沒有講過一國兩制安全局都無法確認，一旦反滲透法通過後，台商清白要如何證明？

宋楚瑜指出，他今年4月去廣東23次公開演講，結果安全局都無法確認他在這當中到底有沒有講過支持一國兩制，他當時還是總統府的資政，那反滲透法通過後，屆時2百多萬台商的清白如何證明？做不到的事情要嚴謹。此外21日高雄有兩場對撞的遊行舉辦，但政府必須確保人民安全，台灣過去選舉沒有流過血，這是我們光榮的傳統，不要讓這次選舉選不下去。

另外針對國民黨總統候選人韓國瑜在政見會上提到在高雄的政績，宋楚瑜也回酸，表示韓國瑜希望把高雄做好，就留在高雄，他若當選總統不會像民進黨一樣小氣，會好好支持高雄。他也再度呼籲民進黨選舉時不要製造恐慌、戴帽子，他宣示自己只做一任總統，任內將撥亂反正，未來四年內統一獨立都不可能，但他捍衛主權決心不改變。兩岸問題必須好好處理，必須讓全世界覺得台灣能管好自己。

宋楚瑜指出，他當總統任內要做五件事，首先邀請各黨派領導到總統府討論年改健保等議題，並要求行政院長到各縣市和縣市長溝通。其次認真網羅各黨派人才組成大聯合內閣，過去幾任總統破壞文官制度，他會重新找回公務員榮譽。第三，他會提名獲立法院接受的行政院長。

第四尊重立法院，當選後每年到立法院國情報告，接受各黨提問。最後當總統要遵守憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係，兩岸對等分治求同化異，用對等方式協商兩岸爭議，確保台灣自由生活方式不妥協，若有任何重要兩岸協商結果一定會去立法院報告，任何現狀同意都要得到人民用民主方式決定，此外維護亞太和平也是我們對世界應該盡的責任。

(中時 )