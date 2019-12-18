中選會今（18）日晚間舉辦第一場公辦總統政見發表會，進入第三輪發言時，國民黨總統參選人韓國瑜認為，政治應該是很單純的，選票多的取得執政權，選票少的做好監督。「天上最大的神，是玉皇大帝，最小的就是家門口的土地公」，而政府體制中，層級最大的是總統，最小的是村里長，他們都是同一個目標就是保護人民、讓人民安居樂業。

韓國瑜說，我去香港中聯辦，蔡政府就影射我「好像要賣台」，請問蔡政府中央三巨頭（蔡英文、賴清德、陳菊）去過中國大陸嗎？有沒跟大陸高官吃飯過、談話過、照相過？其實都有，而日本大使謝長廷其實也曾到過大陸。

韓國瑜表示，他去香港中聯辦的初衷，是希望保持良好關係，希望未來可以賣出高雄農產品到大陸、吸引陸客來高雄觀光，「為何我去就是賣台？」

接著韓國瑜大打政績牌，他在高雄市執政一年，今年前十月農產品外銷是去年三倍，高雄旅館上半年住宿是六都第一，水溝清淤量更是高出去年一輩，今年也首創校園安裝雙機（冷氣機、空氣濾淨機）。另外，蔡政府推動再生能源政策，大量燒煤炭，中部人（台中、彰化、雲林、苗栗）有多痛苦？每年一萬人死於肺腺癌，中部人的肺都要「爆炸」了，就是因為蔡政府的再生能源政策錯誤。

(工商 )