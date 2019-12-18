IC通路商老大與老二的交手戲碼，至今劇本內容還有喬，主導者的大聯大集團，先從市場上得了一個大肯定。

2019台灣併購金鑫獎今（18）日舉行頒獎，獎項最高榮譽的「卓越成就獎」，頒給大聯大集團董事長黃偉祥，授獎理由是他促成台灣首家產業控股公司創建，並以財務實績及市場地位，實證透過併購及策略合作，可有效促成產業規模整合與市場和諧化，獲該獎項的肯定。

黃偉祥今晚不僅親自出席領獎，還第一次帶了太太出席，在會場上和與會業者高興話家常、敬酒。黃偉祥說，帶太太出席領獎，是要感謝太太的信任和尊重，把家庭和小孩照顧好，尤其大聯大剛成立的幾年非常辛苦，謝謝太太的付出。

主辦單位表示，大聯大身為半導體零組件通路商，十多年來走著一條與同業不同的道路，除了率先籌組成為國內第一個產業控股公司，也積極邁向數位轉型，一路走來始終堅定「共大、共好、共贏」的信念，創造使大聯大自身、客戶及供應商三方皆能因應局勢掌握良好獲利的產銷模式。此次獲獎，象徵大聯大團隊十多年來的努力與獨特軌跡已獲得外界的肯定。

黃偉祥領獎時表示，能成為產業的典範，感謝大聯大的員工共同努力、大聯大的第一代主管建立機制，「因為你們，所以有今天這個獎！」

(工商 )