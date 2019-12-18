國有財產署18日以最速件，大陣仗開挖大通砂石場舊址，這場面不陌生，韓國瑜確定參選總統時，8月1日西螺鎮公所丈量李家祖墳已上演過一次。國家機器動起來，老百姓哪有辦法，大砲打小鳥、死鳥，只有更誇張沒有最誇張，與民進黨對幹的下場就是如此吧。

開挖二十年前關場的砂石場的合理性在哪？李家早已點交歸還，國產署也沒有異議完成點交程序。辦案講求事證，本案事證難道只是黃國昌一張嘴？涉及全國老百姓利益的私菸案為何不辦？大砲只打政治立場不同的老百姓。

開挖的政治外景大戲戲梗埋得深，六台SNG車一字排開，怪手開挖前一刻臨時接獲換地點指示，捨棄原本首挖的西螺公所租地，捨近求遠走馬路20公尺，彎入雜林內改開挖砂石場舊址，戲味十足，可惜讓綠色媒體失望了！昨日開挖24個點都是乾淨的土。

看不下去的西螺鄉親出動白龍王驅邪鎮煞也許好笑，手無寸鐵的老百姓遇上國家機器能怎麼辦？也只能呼天搶地，求上天保祐公務員不當政治的打手、政客的傀儡，心不被名利所奴役。

總統大選選情緊繃，有智慧的中間選民自有分辨能力，這樣的政治戲碼不見得拉到中間選票，但穩定綠軍同溫層的效果總是有的。

(中時 )