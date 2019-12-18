即將歡度82歲生日的奧斯卡影后珍芳達透露，她曾試圖安排女星潘蜜拉安德森等一群「美麗、性感、傑出」的環保人士與美國總統川普會面，以說服他正視並遏止全球暖化。

圖為女星潘蜜拉安德森2015年6月的照片。（shutterstock）

珍芳達曾經打電話跟川普的女婿庫許納和千金伊凡卡討論她的構想，可是沒有下文。最終她搬到華盛頓居住幾個月，利用自己的名人力量動員群眾。

中央社報導，珍芳達將在21日過82歲生日，她17日在全國記者俱樂部表示，川普2016年當選總統的隔天，她就開始策畫了。「我蠻懂像川普這樣的男人，不是那麼壞，但你知道，我大概瞭解他的喜好。」

珍芳達說：「我要找3或4個最美麗、性感、卓越的氣候變遷關懷人士，潘蜜拉安德森是其中之一，加上一些科學家，然後我約好他們一起去見川普。」

他們會說：「然後我們將對他說，川普總統，如果你保護地球，你會是全世界的英雄、有史以來最重要的人，並成為最棒、完美、優秀、重要、偉大的人。」

珍芳達分別以1971年「柳巷芳草」（Klute）與1978年「歸返家園」（Coming Home）兩部作品，抱走奧斯卡影后獎項。她經常參與氣候變遷抗議活動，今年10月曾在美國國會山莊外遭警方逮捕。

(中時 )