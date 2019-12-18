在太陽能、風能兩大綠能明星之外，政府正積極尋找第三個接棒再生能源。經濟部今天表示，由於地熱發展速度沒那麼快，將先主力推動容量2萬瓩以下小水力發電，明年會先在北中部找2、3地點做示範案，讓民眾認識技術與成本，希望導引小水力「遍地開花」。

經濟部水利署、台電曾經做過評估，台灣既有灌溉渠道、水庫、河川可開發小水力地點至少有112處，不過有些地點已經由台電開發，例如鯉魚潭的景山小水力，但如果是做微水力的超小型機組，渠道部分尚有不少空間。

經濟部能源局長游振偉就說，小水力像是螞蟻雄兵，在灌區部分都還有空間，希望在太陽能、風能之外，找出第三個再生能源。因不管綠能未來增不增加，即使只維持現在佔比20％，隨著用電量成長，所需要的綠電發電還是要增加，不能光靠風電。

能源局能源技術組長陳崇憲表示，水力發電技術發展很久，只要找到水頭，即使10瓩到100瓩容量都可裝設，希望讓其「遍地開花」。預計明年在北中部找2到3個示範點，像是宜蘭、南部集集攔河堰都有適合地點。目前包括農田水利會、小水力業者都已有人表達興趣。

不過小水力躉購價格每度只有2.8元，民間水力發電業者認為不符成本希望加碼。陳未率爾承諾，強調價格是否調升需要有更明確的成本資訊來參考，但有些像是防洪設備成本確實沒有列入，如納入是有機會增加。

(中時 )