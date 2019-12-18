總統候選人蔡英文首場電視政見發表會第一輪申論全文

主持人、監察人、親民黨候選人宋先生、國民黨候選人韓國瑜先生、電視機前面的觀眾朋友、在線上看直播的朋友們、全體國人同胞，大家晚安。

剛才我很仔細聆聽韓國瑜先生的發言，我也聽到他對我很多的指教跟批評，但是在過去這段時間，他跟他的政黨對我很多的批評跟指教。不過仔細聽一聽，這些發言不脫是歧視性的發言、情緒性的發言，或是挑起社會對立，甚至於是沒有根據的指控，有時候還無中生有、斷章取義。

剛才他提了幾個問題，比如說中華民國，我們現在不就正在選中華民國的總統嗎？我現在就是第14任的總統，現在在選第15任的總統。另外，我們這滿場不就是國旗嗎？我已經擔任總統三年多來，政府的運作不就是跟著中華民國憲政體制在運作嗎？所以，我剛才聽他講的一大堆，關於中華民國的事就是無中生有。

他講到青年的問題，我倒是要問一下，這段期間以來高雄市政府一直在討論一件事，就是閨蜜變主秘的事情，第一號閨蜜辭職了以後，第二號閨蜜又變成主秘，這件事情韓市長有沒有好好解釋一下呢？

我要再說一個，我們剛才有說特偵組要重新設立，要來調查所有人，包括他自己，可是韓國瑜市長，連自己的豪宅事情都迴避，都講不清楚，不用等到做總統了，你連現在都說不清楚，又何況是將來特偵組呢？

2020大選對台灣的未來是一個很具關鍵的選舉，因為我們在2020年要選出一個值得人民信賴的總統。

去年韓國瑜先生當選了市長，不過才短短不到三個月，他就宣布要選總統，說要來爭取國民黨的候選人，這是台灣民主發展歷史上，選民從來沒有見過的事情，也是一個政治人物，違背責任政治，背棄自己對選民的承諾，最壞的示範。

韓市長為了選總統也請假三個月，高雄市民沒有市長，高雄市議會找不到市長監督，面對社會普遍質疑，韓市長自己沒有反省，反而問我，做總統的我，為什麼不請假。他問這個問題，顯現出他對總統職務、總統角色的不瞭解。總統工作是24小時，沒有請假問題，總統只有能不能擔任、執行職務的問題。不論是內政或國安，每一分鐘總統都是這個國家的領導人，必須隨時掌握國內外情勢變化。

我也很好奇，想問韓市長，如果他當選總統，有一天發現不能請假，也不能迴避時，他要怎麼辦？再來，韓市長很多政策宣示，讓許多人覺得有一些娛樂效果。例如選市長時，他說要在太平島挖石油；在選總統的時候，他說要在花東蓋不限速腳踏車高速公路，以及在台灣高山上蓋升旗台。

他的承諾天馬行空，當被問到錢從哪裡來。他常常說，就從前瞻基礎建設計畫裡面來。但是他剛剛已經批評了前瞻基礎建設計畫，我們把他近來所做的政策承諾計算一下，他的政策承諾需要好幾個前瞻基礎建設計畫的錢，我倒是要問，如果前瞻基礎建設計畫如此有用，試問國民黨為什麼要杯葛前瞻基礎建設計畫呢？

擔任國家的領導人，必須要有一定的條件，如果背棄對選民的承諾，天馬行空地開政策支票，沒有帶領國家的能力，我相信這絕對不是我們要選擇的總統候選人。

除此之外，一個好的國家元首，還要具備幾個要件。第一個必須有堅定改革的意志力，做總統的壓力很大，你每次要做什麼事情，都會有很多不同的意見，你要能夠沈得住氣，能夠忍受攻擊，在不同的意見當中，去縮小社會分歧，而不是遇到紛擾就退縮、放棄。

我上任的時候，軍公教的年金已經到了破產的邊緣，連我在交接的時候，馬前總統就跟我說，要趕快做這件事情，那我就決定開始做這件事情。一旦我開始做的時候，壓力是排山倒海而來，所以我沉得住氣，我忍受的壓力、忍受的攻擊，我討論再討論、溝通再溝通，終於完成了年金改革。在這個年金改革完成之後，很多退休的人，或者是現職的人，都不用擔心將來退休的時候，或者現在正在退休的人領不到退休金。這就是一個政府、一個總統需要的一個意志力。一個改革的意志力。

另外，一個總統也需要有能力，來在變局中去創造機遇，剛才宋主席講的很對，現在國際情勢是在變化當中，在變化的國際情勢當中，你要怎麼利用這個變局，去創造一個國家的機遇，這就是一個領導人的責任。

美中的貿易戰，影響了全世界的經濟，在這個過程當中，很多的國家的經濟受到衝擊，受到影響，經濟往下走。但是台灣在這三年多以來，因為我們開始了經濟轉型的工程，我們開始改善投資的環境，我們也做好了基礎建設，降低了對中國的依賴，因此在今年我們看到，前三季是四小龍第一名，我們未來的一年也會是四小龍第一名。

我們不但減輕了美中貿易戰的衝擊，還因為轉單的效應跟台商的回流迎來了投資大爆發，股市上萬點，連聯合國都說，台灣是美中貿易戰的贏家。

總統還有一個能力，就是治國的能力。我們的財政是有限的，但是我們要做的事是很多的，我們面臨一個少子化，高齡化的社會，在這個時候，我們必須要有全面性的長照。

也必須要對我們的0到6歲的小朋友有一個周全的照顧，這些都是要用錢，而且要找財源，也要把民間的力量集結起來，建構起一個完整的服務體系，過去三年半，我們找到了財源，我們也集合了民間的力量，我們現在的長照據點有七千多個，我們現在有很多的選擇給年輕的父母，他們可以到托嬰中心，可以找保母，可以到育兒園、幼兒園，而這些費用我們都把它壓制在一定的範圍之內。

但是我們做了這麼多我們的財政還是平衡的，我們的財政的狀況比前一個政府比起來好的太多了，我們在上一個政府，財務的壓力最大，財政的情況最差的時候GDP，國家的債務佔GDP是到達36％，我們現在只有31.5％，那麼連國際上都稱讚我們財務的能力。

最重要的，一個總統要有抗壓的能力，這幾年，中國對我們的文攻武嚇不斷，我沒有退讓過，中國拿觀光客當作工具來威脅我，我也沒有低頭，那麼在這個過程中，我把觀光的客源拓廣了，那麼今年我們再一次創造紀錄，前幾天我們就有1111萬人次的觀光客，這是歷史新高，而且客源來自歐、美、日、韓、新南向，那大陸客已經從44％降到24％，這就是一個政府的抗壓能力。

另外，一個總統也要有正義感，我們為青年做社會住宅，我們向原住民道歉，我們對威權時代的轉型正義我們都著墨很深，各位親愛的國人同胞，三年多以前我接手政府的時候，我們的政府只有逆風，沒有高飛，三年多來，過去政府做不到、不敢做、不願意做，蔡英文都做到，蔡英文是值得信賴，會做事的，會有能力的一個政府。

(中時 )