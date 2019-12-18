2020年總統大選首場電視政見會今晚進行，曾被酸「讀稿機女王」的總統蔡英文，此次卻被粉專發現蔡英文邊發表政見邊翻頁，酸說第一次看到罵人還要翻頁。

臉書粉專「普魯士藍」酸說，「小英果然沒讓我們失望，罵人都要看草稿！讀稿機名副其實！」甚至稱，讀稿機第一。

網友說：「罵人還要讀稿，真的是天才。」、「我比較好奇稿子到底是誰寫的，可以念起來自然一點有情感嗎？」、「還會翻錯頁，頓一下！哈哈」、「讀稿英，好厚的稿子，一人發一張就好了！」、「朗讀比賽嗎？」

(中時電子報)