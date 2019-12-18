政見會蔡「讀稿機」又來了 網：第一次看到罵人要翻頁 20:562019/12/18 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 粉專發現蔡英文邊發表政見時翻頁，酸說第一次看到罵人還要翻頁。(翻攝「普魯士藍」粉專 ) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年總統大選首場電視政見會今晚進行，曾被酸「讀稿機女王」的總統蔡英文，此次卻被粉專發現蔡英文邊發表政見邊翻頁，酸說第一次看到罵人還要翻頁。 臉書粉專「普魯士藍」酸說，「小英果然沒讓我們失望，罵人都要看草稿！讀稿機名副其實！」甚至稱，讀稿機第一。 網友說：「罵人還要讀稿，真的是天才。」、「我比較好奇稿子到底是誰寫的，可以念起來自然一點有情感嗎？」、「還會翻錯頁，頓一下！哈哈」、「讀稿英，好厚的稿子，一人發一張就好了！」、「朗讀比賽嗎？」 文章來源：「普魯士藍」粉專 (中時電子報) #2020大選 #政見發表會讀稿機 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 張善政嗆蔡 抗中保英救自己 04:092019/12/15 政治要聞 波特王大膽狂撩 蔡英文竟慌了拍桌 13:232019/12/15 政治 蔡還在講話台下已走一半！從民進黨造勢看出致命傷 09:212019/12/16 政治 韓競辦舉蔡10大政見 批蔡政府像「渣男政府」用芭樂票騙票 13:472019/12/16 政治 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 卡管案後與小英同框 管中閔撲克臉聽講 10:452019/12/18 生活 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 民進黨贏定了？謝寒冰大膽預測選舉最終結果... 15:572019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 擬重新成立特偵組 韓國瑜要查8,800億前瞻計畫 19:432019/12/18 政治 政治熱門新聞 蔡支持度脆弱？趙少康驚爆地下賭盤真實民調！ - 政治 政見會蔡「讀稿機」又來了 網：第一次看到罵人要翻頁 - 政治 總統辯論會 羅智強喜呼：捷報 三立出局！ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度綠粉不敢置信 - 政治 彰化市總統街頭民調結果 網：綠媒絕對不敢報 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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