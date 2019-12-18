國民黨提名總統候選人韓國瑜今日至華視參加總統政見發表會，並於會後記者會接受媒體提問回應，韓國瑜表示，第一，蔡英文總統沒有喊中華民國萬歲或台灣獨立萬歲，沒有把台灣未來的方向講清楚。第二，大量運用網軍抹黑資料來批評，非常遺憾。

韓國瑜也針對媒體提問，法務部長蔡碧仲在臉書挺民進黨花蓮立委蕭美琴一事回應。韓國瑜說，各部會政務官在下班後輔選，基本上都能接受，但法務部是比較敏感的部會。至於花蓮選情如何，人民才是最大。

(中時 )