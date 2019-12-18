韓國瑜：蔡拿網軍抹黑資料攻擊 令人遺憾 21:332019/12/18 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日國民黨提名總統候選人韓國瑜政見發表會後記者會照 (林縉明攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨提名總統候選人韓國瑜今日至華視參加總統政見發表會，並於會後記者會接受媒體提問回應，韓國瑜表示，第一，蔡英文總統沒有喊中華民國萬歲或台灣獨立萬歲，沒有把台灣未來的方向講清楚。第二，大量運用網軍抹黑資料來批評，非常遺憾。 韓國瑜也針對媒體提問，法務部長蔡碧仲在臉書挺民進黨花蓮立委蕭美琴一事回應。韓國瑜說，各部會政務官在下班後輔選，基本上都能接受，但法務部是比較敏感的部會。至於花蓮選情如何，人民才是最大。 (中時 ) #2020大選 #韓國瑜 #總統 #蔡英文 #網軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 波特王大膽狂撩 蔡英文竟慌了拍桌 13:232019/12/15 政治 關鍵之日正面對決 鍾小平：無論如何韓國瑜贏定了 08:182019/12/17 政治 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 【idcc之亂2】網軍分三層 複合式動員「摧毀人格」 11:302019/12/17 政治 【idcc之亂3】羞辱藍委是四傻 ptt帳號好眼熟 11:392019/12/17 政治 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 政治熱門新聞 蔡支持度脆弱？趙少康驚爆地下賭盤真實民調！ - 政治 政見會蔡「讀稿機」又來了 網：第一次看到罵人要翻頁 - 政治 總統辯論會 羅智強喜呼：捷報 三立出局！ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度綠粉不敢置信 - 政治 彰化市總統街頭民調結果 網：綠媒絕對不敢報 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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