國泰航空顧客及商務總裁林紹波17日指出，11月訪港人數大跌46%，此外訪港航班預訂情況也較去年同期顯著下跌，尤以內地為甚。導致連續四個月載客量下跌。為了維持盈利，國泰航空明年將減少座位容量，削減幅度是1.4％，與 9 月時表示會增加 3.1% 運力形成強烈反差。

國泰航空與子公司港龍航空在11月共載客262萬人次，較去年同期下跌9%，乘客運載率下跌3.2%至80.1%。今年前11個月的載客量按年跌0.4%，而運力則增加5.7%。至於載貨量，今年前11個月的較同期下降6.4%，運力維持不變，而貨物及郵件收入則下跌6.8%。

國泰航空受到反送中抗議嚴重打擊，由於訪港客人數銳減，該公司在11月13日發布了不到一個月內的第二次獲利預警。國泰航空當時表示，下半年的財務表現將較上半年大為遜色。因而積極瘦身，實施多項節省成本措施，除了冬季客運與貨運容量已下調6%，並推遲原定明年點收的4架新客機。

國泰指出，長途航線如溫哥華、紐約、華盛頓、法蘭克福和巴黎，短途航線如上海、北京、台北、曼谷、東京、大阪等，都會減少班次，愛爾蘭都柏林和印尼棉蘭的航線更會在冬季喊停。

國泰截至10月底，以可用座位公里數（ASK）計，年內客運運力仍然增長6.4%。

(中時 )