2020總統候選人電視辯論會今天經蔡、韓、宋陣營三方協商後，終於敲定29日在公共電視舉辦。國民黨台北市議員羅智強在臉書喜呼：「捷報，三立出局！」

羅智強首先指出，總統大選辯論協調，終於達成共識，由公視主辦第一場辯論會。

至於第二場，蔡英文陣營主張三立主辦的A方案。羅智強表示：韓陣營則堅持必須對各媒體一視同仁，應由「有意願的媒體抽籤」來決定，這部分未達成共識。

羅智強強調，「我們堅持不能獨厚三立，不是因為三立很綠，不是因為三立在民進黨中常委有代表，不是因為三立在民進黨不分區有指定席，也不是因為三立用假消息攻擊羅智強」。

羅智強指出，「堅持不獨厚三立是因為國家領導人，必須對各媒體一視同仁，這是最基本的民主素養。

最後，羅智強呼籲「爭一時，更要爭千秋，向歷史負責。我們絕對不會建立，『由三立主辦總統大選辯論』的惡劣傳統」。

(中時電子報)