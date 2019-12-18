順應台美雙邊關係從供應鏈合作升級為全方位夥伴，在經濟部國際貿易局的支持下，外貿協會18日成立「台美商務交流中心」，外貿協會董事長黃志芳表示，此次成立的中心將成為台灣與美國企業緊密交流的管道。

今日成立台美商務交流中心，經濟部次長王美花、美國在台協會（AIT）處長酈英傑、AIT副處長谷立言、國際貿易局局長楊珍妮、美國各州在台辦事處代表、台北市美國商會代表、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台電公司董事長楊偉甫、友嘉集團總裁朱志洋皆到場祝賀。

黃志芳表示，為了迎接台美商業關係新時代的來臨，貿協將鏈結美國在台最重要的商務機構，包括美國在台協會、美國各州政府辦事處、台北市美國商會，成立台美商務交流中心，搭建台灣企業與美國企業緊密交流的管道。

AIT酈英傑處長表示，經貿交流及商務合作為AIT在台推動的項目，今年第三季台美雙邊貿易較同期增長13.6％，美國為台灣前三大合作夥伴，除此之外，台灣更是在美投資的重要推手，近兩年來台灣皆為「選擇美國投資高峰會」最大代表團，顯見台美未來可再創造更多投資合作機會，期盼未來透過「台美商務交流中心」持續深化雙邊經貿關係，並加強組團互訪。

據了解，台美商務交流中心將透過協調、諮詢、研析、轉介、交流等方式，發揮鏈結平台的功能，提供廠商多元化的服務。為協助中小企業拓展通路並行銷產品，外貿協會另積極擴大服務範圍，將於美西設立台灣商品展售中心，與5個美國駐外辦事處共同推動，帶領台商布局美國市場，提供通路、物流、行銷等全新業務。

依據美國商務部經濟分析局統計，台灣已躍升為美國第10大貿易夥伴，台灣出口至美國的主力產品為電子產品、機電設備、車輛及零配件等，具有完整產業供應鏈優勢，更是亞洲重要科技發展中心，除半導體產業位居龍頭地位，5G、AI、自駕車等產業也蓬勃發展。

此外，台灣也積極參與美國「人才循環大聯盟計畫」，全力推動養成台灣產業全球化與促進數位轉型所需的國際專業人才，未來透過台美研發人才的實務交流，將協助彼此成為更緊密的產業戰略夥伴。台美商務交流中心將是上述領域中協助深化台美連結的重要國際平台，有助台灣產業垂直轉型，提升產品附加價值，打響MIT名號，擴大台美雙邊投資與貿易的加乘效果。

(旺報 )