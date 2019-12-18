總統蔡英文在政見發表會中，不時低頭看稿，甚至整疊拿起來念 (圖／影片翻攝自華視)

2020總統大選政見發表會今晚(18日)登場，由國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜與民進黨現任總統蔡英文出席，韓、蔡兩人不斷互批，宋楚瑜則是左右開弓，兩邊都轟，但蔡英文全程不斷低頭看稿又再度被網友拿出來討論，就有PTT鄉民酸「蔡英文能不能10分鐘不看稿」、「人家可是讀稿姬」。

網友在PTT八卦版PO文詢問「蔡英文到底為什麼要一直看稿？整個過程一直看，都被韓國瑜比下去，有沒有蔡英文的稿子在上面會寫什麼 她怎麼一直看的八卦？」

鄉民紛紛表示：「以前就被叫讀稿姬了」、「鏡頭前好厚一疊稿XD」、「真的全程一直低頭看」、「不看稿就不會說話了」、「一直低頭看稿，這才是真草包，難怪一直逃避辯論」。

不過也有鄉民酸韓國瑜：「韓直接把稿貼板子後面，你是不是雙標」、「蔡英文看小抄，韓國瑜看大抄」、「這樣才不會留白紙黑字啊」、「韓都沒政見要啥稿」。

(中時電子報)