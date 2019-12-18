美國商務部17日公布，11月新屋建築許可月增1.4％，換算成年率為148.2萬戶，觸及2007年5月以來最高水位，超出受調經濟師預估的141萬戶。另外11月新屋開工月增3.2％，換算成年率為136.5萬戶，同樣出乎經濟師預料，兩項數據報喜反映美國房市逐漸回穩。

(工商 )