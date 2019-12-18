美國製藥大廠禮來（Eli Lilly）17日發布財測，明年營收236億美元至241億美元，優於華爾街預期的234.9億美元，此外預估明年每股盈餘調整後6.8美元，亦比分析師預測的6.62美元為佳。主要是看好治療糖尿病等主力藥品仍將持續帶動營收，而且明年有多達3款新藥上市。

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