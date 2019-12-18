新藥上市 禮來藥廠調高明年財測 21:162019/12/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國製藥大廠禮來（Eli Lilly）17日發布財測，明年營收236億美元至241億美元，優於華爾街預期的234.9億美元，此外預估明年每股盈餘調整後6.8美元，亦比分析師預測的6.62美元為佳。主要是看好治療糖尿病等主力藥品仍將持續帶動營收，而且明年有多達3款新藥上市。 (工商 ) #美元 #財測 #新藥 #上市 #藥品 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》觀望氣氛濃，打壓上周五LME基本金屬期貨多數下跌 10:002019/12/16 財經 勤業眾信發布 亞太500強 中裕新藥 奪第三名 04:102019/12/17 財經要聞 益得 衝刺美國新藥開發 04:102019/12/17 證券．權證 士宣放射性PET藥 造福國人 04:102019/12/17 產業特刊 流感併發症凶猛 口服新藥讓身體不服輸 04:102019/12/17 生活新聞 《商情》空頭回補，激勵周一LME基本金屬期貨普漲 10:002019/12/17 財經 陸證監會提質上市公司 退市數量創近年高點 19:222019/12/17 財經 試驗失敗 諾華停止研發氣喘新藥 23:072019/12/17 財經 臨床失敗 諾華氣喘新藥研發喊停 04:102019/12/18 全球財經 台灣醣聯抗癌新藥GNX102一期臨床 明年第一季開始收案 15:402019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 即時 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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