紐國內閣批准存保機制 保障上限5萬紐元 21:162019/12/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭將推存款保障機制，紐國財政部長羅伯森18日發聲明宣布，內閣已批准存款保障計畫，每家金融機構每位存戶的存款保障上限在5萬紐元（3.3萬美元），逾90％的個人存款可納入保障範圍。羅伯森強調，紐西蘭的銀行制度雖強健穩定，但相關監管法規已有30年歷史。 (工商 ) #保障 #存款 #紐國 #紐西蘭 #內閣 也許您會感興趣 推薦閱讀 男扛300公斤現鈔存款 行員一看拒收 22:192019/12/14 時事 白島爆發死者增至18 紐西蘭不放棄找回最後2遺體 15:222019/12/15 國際 下班查看銀行存款 驚覺自己變億萬富翁 22:052019/12/15 時事 人幣存款止連2降 個人戶誘因仍不足 19:222019/12/16 財經 加速推動5G 紐西蘭拍賣頻譜短期使用權 00:152019/12/17 財經 台商匯回資金 人幣存款止跌回升 04:102019/12/17 話題觀察 觀光客被騙看懷特島火山？郵輪宣傳話術害18死 11:462019/12/17 生活 日執政聯盟同意 自衛隊可望赴中東海域 16:562019/12/17 國際 《金融股》台壽推網投傷害險，主打低保費高保障 17:222019/12/17 財經 機車族該更看重安全！三大必備險種看這 11:012019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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