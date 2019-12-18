紐西蘭將推存款保障機制，紐國財政部長羅伯森18日發聲明宣布，內閣已批准存款保障計畫，每家金融機構每位存戶的存款保障上限在5萬紐元（3.3萬美元），逾90％的個人存款可納入保障範圍。羅伯森強調，紐西蘭的銀行制度雖強健穩定，但相關監管法規已有30年歷史。

(工商 )