抗議政府將退休年齡提高到64歲，法國總工會發起的大罷工17日進入第13天，除火車和地鐵運輸癱瘓，電力公司也因員工響應罷工而中斷供電，近10萬家庭或辦公室無電可用，艾菲爾鐵塔與巴黎歌劇院因沒人上班被迫關閉，但總統馬克宏領導的政府仍無退讓打算。

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