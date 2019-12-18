法國大罷工第13天 電力中斷、艾菲爾鐵塔關閉 21:162019/12/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 抗議政府將退休年齡提高到64歲，法國總工會發起的大罷工17日進入第13天，除火車和地鐵運輸癱瘓，電力公司也因員工響應罷工而中斷供電，近10萬家庭或辦公室無電可用，艾菲爾鐵塔與巴黎歌劇院因沒人上班被迫關閉，但總統馬克宏領導的政府仍無退讓打算。 (工商 ) #菲爾鐵塔 #艾菲爾鐵塔 #政府 #大罷工 #鐵塔 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡政府留著向心 定有用處 04:102019/12/16 政治要聞 政府、航空公司互相綁架 04:102019/12/16 時論廣場 蔡政府檢討人民 04:102019/12/16 時論廣場 美國政府擬近期宣布 撤離4000名駐阿富汗美軍 07:082019/12/16 國際 韓競辦舉蔡10大政見 批蔡政府像「渣男政府」用芭樂票騙票 13:472019/12/16 政治 「辣台妹 唬爛人」宋瑋莉改編兒歌 怒嗆蔡政府跳票 13:592019/12/16 生活 響應政府普惠金融 板信商銀苗栗分行開業 17:312019/12/16 財經 工商社論》從ARAMCO上市案，看政府的破洞 04:102019/12/17 財經要聞 法國大罷工恐持續至聖誕節 總理邀工會協商 17:292019/12/17 國際 KLOOK把巴黎鐵塔搬來信義區 體驗異國風情瘋搶旅遊優惠 16:342019/12/18 科技 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 即時 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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