大陸的知名學府上海復旦大學新的學校章程，出現「學校堅持黨的全面領導」、「學校黨委是學校的領導核心」，原本「思想自由」 的內容則不見了，這引發了激烈的辯論，以及罕見的學生反抗行為。

石英財經網（Quartz）報導，上海復旦大學是大陸享有聲譽的學府，以自由的學校氛圍而聞名，然而大陸教育部的網站中，昨日(12月17日)公佈了三所大學(復旦大學、南京大學和陝西師範大學)的修訂版章程，被發現「思想自由」、「獨立自主辦校」等重要內被刪除，取而代之的對中國共產黨忠誠的段落。

三所學校都增加了「強調黨對學校的堅定領導」的內容，包括「學校堅持中國共產黨的領導，全面貫徹黨的教育方針、堅持馬克思主義指導地位和社會主義辦學方向」、「始終為人民服務，為中國共產黨治國理政服務，為鞏固和發展中國特色社會主義制度服務，為改革開放和社會主義現代化建設服務」，這樣的文句。

修訂版令許多大學生震驚，因為復旦大學長期以來一直被譽為「中國大陸思想最開放的學校之一」，這一聲譽在其「非官方」校訓：「自由而無用的靈魂」」得到最好的體現。

而復旦大學英語系教授曲衛國在今年6月向畢業生發表演講時，也引用了這個非官方校訓，他強調了爭取個人自由的重要性，這在中國大陸，是不容易出現的罕見話題。

在新章程出現後，許多復旦學生在微博有熱烈的討論，多數學生都擔心，這是復旦大學衰落的開始。一位用戶說：「我真的很擔心未來的孩子，，永遠不會知道復旦曾經有過看重『思想自由』和『學術獨立』的時期。」

復旦大学聚集唱校歌，不满章程刪除自由丨想點現場

另一位自稱是復旦大學學生的評論員說：「我昨天晚上在趕寫論文，在最後致謝部分，我感謝復旦教給我的思想自由和學術獨立性。然而誰會猜到這兩個詞，在以後可能不再屬於復旦了？」

Breaking: Fudan Uni students gather to sing their school anthem in the cafeteria, which incl the lyrics: 學術獨立，思想自由，政羅教網無羈絆 - academic Independence & freedom in thoughts, ones which were removed frm school charter ystday. H/t @zhengwei75 https://t.co/oaXDgqV07W pic.twitter.com/QCJC8ons7d — Linda Lew 刘凌达 (@Lindadalew) 2019年12月18日

其他的討論也流傳在其他的網路討論區，不過也有很多被刪除了，然而在今天（12月18日），Twitter上傳出一段影片，十幾名學生在學校餐廳裡大聲唱著復旦校歌，重點是歌詞中的「學術獨立思想自由，政羅教網無羈絆」，這是對修改章程最軟性的抗議。

復旦大學校歌：「復旦復旦旦復旦，巍巍學府文章煥，學術獨立思想自由，政羅教網無羈絆，無羈絆前程遠，向前，向前，向前進展。復旦復旦旦復旦，日月光華同燦爛。復旦復旦旦復旦，師生一德精神貫，鞏固學校維護國家，先憂後樂交相勉，交相勉前程遠，向前，向前，向前進展。復旦復旦旦復旦，日月光華同燦爛。復旦復旦旦復旦，滬濱屹立東南冠，作育國士恢廓學風，震歐鑠美聲名滿，聲名滿前程遠，向前，向前，向前進展。復旦復旦旦復旦，日月光華同燦爛。」

復旦大學是1905年，由中國天主教耶穌會神父馬相伯創辦的，原本稱為復旦公學。「復旦」一詞，取自尚書大傳-虞夏傳「日月光華，旦復旦兮 」，表示日復一日、自強不息之意。

(中時電子報)