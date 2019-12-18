總統候選人蔡英文首場電視政見發表會第二輪申論全文：

謝謝主持人，剛才我也仔細的聆聽韓國瑜市長的發言，那我聽到的都是他以前一講再講，講過很多次的事情，這些我們都已經解釋過，可是韓先生的慣例是他講了他從來不聽解釋的，而且他的指控很多都是沒有根據的，很多都是沒有在一個合理的經濟基礎上去解釋的。

沒有錯，台灣的經濟跟其他的國家一樣，受到全世界美中貿易衝突的影響，但是我們在全體國家受到衝擊的情況下，我們依然表現得最好，這就是我們的能力。而且不但表現得最好，而且讓很多的外商、台商對台灣有信心，都進來投資了。超過七千多億的台商返台投資是真真實實地存在，跟匯款這件事是兩回事。

如果韓國瑜先生要拿匯款來當作有沒有投資，那就太外行了。另外，他又說有三萬家公司關起來，這金管會主委也解釋過了，這三萬家是因為我們做洗錢防制的問題，這些都是殭屍公司，也就是沒有用的公司，被勒令關起來。像這些事情，不明就裡拿來當作攻擊的工具，我想不是一個做總統候選人應該有的態度。

那麼在第二輪我想談一談，剛才我們宋主席講的兩岸、外交還有主權的事情。當前的國際政治情勢確實很複雜，那國際經濟也進入到新的變局。總統必須要有國際的視野，提前為變局來做準備，也能帶領國家在變局中穩健地前進。但是一個總統是不可以信口開河的，總統的每一句話都很重要，如果不重視承諾、信口開河，台灣好不容易建立起來的負責任、守信用的國際形象就會被破壞。

所以很多的選民對我們韓市長有很大的疑慮。就是韓市長常常今天說了一件事，明天就把它否認掉了，而且他的立場常常是曖昧的，沒有守住國家基本立場的決心，比如說今年初中國政府提出來一國兩制台灣方案，全台灣的人都在議論紛紛之餘，韓市長卻到香港去訪問，進入中聯辦，強化一國兩制的氛圍。

這幾年來，國民黨不論在朝、在野，對中國進逼是處處退讓，加上香港民主抗爭的議題上，國民黨也選擇模糊以對，包括韓市長都模糊以對。

這次不分區的提名更讓人民感到不安，這就是台灣的年輕人為什麼有亡國感的原因，如果你不知道這些原因，還當作是政治炒作，那就是真的不曉得這個國家的人在想什麼。

作為總統，也必須要在變局當中確保國家利益，美中的矛盾持續升高，台灣必須要依照自己國家的利益做出正確的選擇，中國節節進逼，挑戰是嚴峻的，戰略模糊的可能性是越來越低，一個國家領導人的選擇，也必須基於是國家的利益，身為國家的領導人，必須捍衛台灣的主權跟民主自由，我們跟主流的國際社會在一起，不是因為個人的偏好，而是因為這是基於國家利益跟價值理念的必然選擇，沒有模糊，或者是猶豫的空間。

兩岸問題上，我處理的方式很清楚，我們遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，撐住台灣的主權、穩住兩岸的情勢，同時贏得國際的肯定。台灣在西太平洋的戰略是處於第一線，經過三年多的努力，已經成為全世界公認，亞太地區最穩定、最值得信任的民主夥伴。

但是中國對台灣持續的進行武力的威脅、經濟的吸納，還有外交的打壓以及社會的滲透，今年1月還提出一國兩制台灣方案。香港的情況，讓我們大家都很清楚看到，民主和威權是衝突的，這兩個制度不可能共存在一個國家。

台灣絕對不可能接受一國兩制，這一點我的立場比誰都還要清楚。為了保護國家主權，對一國兩制說不，我們必須強化自己的實力。

因此在過去三年多來，我們和理念相近國家積極合作，強化台灣自我防衛的能力。這三年多來，台美關係是史上最好的狀態，台日關係比以前更好，對歐關係也顯著成長，各國支持台灣加入國際組織的聲量創下歷史新高。同時，我們致力於加強和全球經濟的連結，新南向政策的開展，國際重要經貿夥伴的合作關係提升，我們都看到了初步的成果。

我們也努力強化台灣自我防衛能力，也逐年增加我們的國防預算，除了必要軍購，國機國造、國艦國造計畫都也已經在進行。歷任總統都想做，但都沒有做到的潛艦，在我的任內也開始建造。同時我們提高軍人待遇，部隊裝備的改善，讓國軍更有尊嚴、戰力。我雖然沒有當過兵，但自從有民選總統以來，我比任何總統都重視國防。

守護主權、保護國家，最重要的是，人民有沒有團結，而團結的前提是對現在的情勢有共同的認識。這裡有四個認知，要請韓國瑜先生特別注意。

第一個認知是，我們要理解破壞台海現狀的是中國。全世界都知道，片面改變台海現狀的是中國不是台灣，中國正在崛起，試圖改變世界的秩序。很多的民主國家對這個現象都充滿戒心。

第二個認知是，要知道中國利用九二共識正在掏空中華民國。我知道在台灣還有人沒有感受到局勢變化，還想用虛幻的九二共識，扈從在對岸壓力之下，中國操縱之下。他們所認定的九二共識中，一中是越來越大，各表是越來越小，甚至沒有空間。中華民國在這個過程中，正在被掏空。

第三個認知是，我們不能以主權交換短期的經濟利益。我們樂見兩岸關係、良性互動，我們也從未緊縮過兩岸的正常互動，但是身為中華民國總統，我不能拿主權來交換短期經濟利益，我也不能拿主權來交換經濟的發展，或是外交的空間，都不能拿主權來交換。

第四個認知是，我們要警覺到中國正在全面的滲透、分化台灣的社會。透過這些經驗看出來，中國會運用假訊息，統戰、滲透、各式各樣的手法，擴大對台灣社會的影響。近期我們看到幾個共諜案，甚至於是退役的、現役的軍人網絡的滲透，甚至有退將涉案，都引起國內高度的重視，我們要建構一個國家安全網，確實是一個非常非常要緊的事情，也有時間上很大的壓力。我們推出了國安五法，反滲透法，將是我們國安安全網的最後一個拼圖。

未來，我們將繼續在國際上強化價值連結，以勇氣、負責、互惠互利的台灣模式，來加強和理念相近的國家之間的連結，還有和友邦全面性的合作。未來四年，我也會繼續凝聚國人，對所處的情勢的共同認知，促成團結，有共同的認知才不會被分化，失去了立場。有共同的認知，才會團結。中國最害怕的是台灣人的團結，中國最害怕的是台灣的民主，中國最害怕的是台灣的壯大，三年多來我所做的一切，以及未來四年多，都是為了讓台灣能夠更團結，更民主、更壯大。面對激烈的變局，只有堅定立場、強化國力、團結台灣，才能夠獲得更廣泛的國際支持，讓國家在穩定中前進。

在這裡，我要問韓先生一個問題，也就是說，他兩次評論新南向政策，一次說「瑪麗亞變英文老師」，一次說「鳳凰走了來了一堆雞」，這些歧視性的文字、言語引起了移工跟新住民甚至外國代表處的抗議，你有沒有警覺到，一個總統候選人講話，如果隨便說說，這是一個很危險的事情。

(中時 )