全球矚目的101跨年煙火18日動畫曝光，101總經理張振亞指出，2020跨年與2019一樣都是煙火加上T-PAD模擬動畫與祝福話語，全長300秒，主題為「希望之光─台灣」，象徵台灣是一艘希望之舟，乘載著多元文化與價值觀，以及多樣的生命和自然產物，包括石虎、黑熊、帝雉、綠蠵龜、黑面琵鷺、櫻花鉤吻鮭等全入鏡。

張振亞同時宣佈，2020年起101觀景台將再度「誠意十足」對國人發出邀請，推出平日下午3點前國人半價優惠；張振亞說，101觀景台自今年國慶連假起，推出上午時段台灣民眾持身份證可獨享101元優惠票價，活動推出以來，國人來客數N倍成長！並挹注今年觀景台人次有望逆勢成長逾10%、上看230萬人次，明年繼續針對國人推出平日獨享半價300元優惠（原價600元），且可免費帶兩位12歲以下學齡兒童進場。台北101總經理張振亞表示，過去幾乎9成是觀光客造訪觀景台，希望未來有9成國人造訪，目前國人來客數已占四成之多。

此外，台北101跨年煙火贊助商亦即將敲定，101董事長張學舜指出，目前官方贊助包括觀光局、中華電信、台灣菸酒與今年首度加入的證交所等，至於民間企業贊助，或許受到大選影響，一個月前募資是辛苦的，但目前距離目標6,000萬已近，今年民間贊助商與過往很不一樣，與官方贊助合計約在十家上下。

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