DRAM展望佳 三星料擴大回饋股東 21:252019/12/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本野村控股（Nomura）預測，記憶體晶片市場回溫可望提振獲利之下，韓國科技龍頭三星電子料擴大回饋股東，明年股利預算拉高至18兆韓元，2021年上半之前派發給股東。鑑於DRAM市場前景樂觀，野村對三星的投資評等重申「買進」，目標價從5.47萬韓元調高至6.7萬韓元。 (工商 ) #股東 #韓元 #三星 #市場 #dram 也許您會感興趣 推薦閱讀 股東會日期登記 2020年1月3日起跑 04:102019/12/16 證券．權證 《店頭市場》109年股東常會日期登記，明年1月3日起跑 08:192019/12/16 財經 新興市場美元主權債 適合納入退休理財規劃 18:372019/12/16 財經 在岸人民幣收貶188點 再破7 19:312019/12/16 財經 三星擴大採購 面板雙虎好樂 04:102019/12/17 產業．科技 DRAM合約價 提前下季止跌 04:102019/12/17 產業．科技 《韓股》美中達協議＋晶片股大漲，韓股收高1.27％ 15:572019/12/17 財經 新北市府為活絡傳統市場 推出「市場快閃計畫」 22:122019/12/17 生活 明年固定收益 貝萊德看好新興市場債、高收益債 12:122019/12/18 財經 許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 川普若連任 華爾街驚爆將發生3件大事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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