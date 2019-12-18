日本野村控股（Nomura）預測，記憶體晶片市場回溫可望提振獲利之下，韓國科技龍頭三星電子料擴大回饋股東，明年股利預算拉高至18兆韓元，2021年上半之前派發給股東。鑑於DRAM市場前景樂觀，野村對三星的投資評等重申「買進」，目標價從5.47萬韓元調高至6.7萬韓元。

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