眾院表決前夕 民眾示威籲彈劾川普 21:252019/12/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院18日將就總統川普彈劾條款進行表決，17日晚間紐約街頭出現示威集會，抗議者表達支持彈劾川普、免除他總統職務的訴求。活動發起人表示，數千人參與示威，遊行整個曼哈頓中城傳達訴求，預計全美有超過600場呼籲彈劾川普的活動。 (工商 ) #彈劾 #川普 #示威 #活動 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普不想交出財務紀錄 美最高院願聽陳詞 11:152019/12/14 國際 防新關稅膛炸 川普見好就收 04:102019/12/15 兩岸要聞 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 推特總司令 川普單日發文123則 04:102019/12/16 全球財經 眾院彈劾在即 有利川普民調不降反升 16:232019/12/16 國際 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 21:012019/12/17 兩岸 川普的耶誕禮很頭痛 04:102019/12/18 論壇廣場 彈劾我等同對民主宣戰！川普6頁信飆罵裴洛西 10:392019/12/18 國際 眾院表決前夕 一次掌握彈劾源頭與後續流程 14:232019/12/18 國際 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。