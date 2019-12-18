美國眾議院18日將就總統川普彈劾條款進行表決，17日晚間紐約街頭出現示威集會，抗議者表達支持彈劾川普、免除他總統職務的訴求。活動發起人表示，數千人參與示威，遊行整個曼哈頓中城傳達訴求，預計全美有超過600場呼籲彈劾川普的活動。

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