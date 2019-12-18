美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）17日發布最新財測，本財年（迄至明年5月底）調整前的每股盈餘介於10.25美元和11.50美元之間，較9月公布的預測每股11美元至13美元又再下調，這已是FedEx今年第4度調降財測。除了全球貨物空運需求萎縮，因應電商宅配業務大增須投入可觀成本，是衝擊獲利主因。

(工商 )