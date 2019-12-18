FedEx下調財測 今年第4次 21:252019/12/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）17日發布最新財測，本財年（迄至明年5月底）調整前的每股盈餘介於10.25美元和11.50美元之間，較9月公布的預測每股11美元至13美元又再下調，這已是FedEx今年第4度調降財測。除了全球貨物空運需求萎縮，因應電商宅配業務大增須投入可觀成本，是衝擊獲利主因。 (工商 ) #美元 #財測 #今年 #11 #每股 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺季更旺 東陽11月獲利狂增42％ 創同期新高 09:212019/12/16 財經 《業績-汽車》東陽11月稅前淨利創同期新高，營運熱到明年首季 10:172019/12/16 財經 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 陸11月工業零售勝預期 固定資產投資符預期 10:342019/12/16 財經 《基金》11月投信基金規模達3.95兆元，連8月創新高 10:342019/12/16 財經 《半導體》京鼎11月每股賺1.66元，Q4及明年營運看漲 10:512019/12/16 財經 陸11月社會消費品零售總額逾3兆人幣 年增8％ 11:252019/12/16 財經 本周結算台指期有撐 台股萬二關前躊躇 11:432019/12/16 財經 上證指數收漲16點 兩連升 15:532019/12/16 財經 貿戰協議利多 助推滬指開盤漲0.11% 16:122019/12/16 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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