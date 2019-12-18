總統候選人蔡英文首場電視政見發表會第三輪申論全文：

謝謝主持人，剛才宋楚瑜先生最後的提醒，我非常感謝他，我也希望我們這次的選舉都能夠平順、平安地完成。我想大家都有共同的責任，來確保這次台灣選舉的平順。

剛才韓國瑜先生提到世界忘記台灣這件事情，我想很可能是韓國瑜先生比較少出國，或者是比較不注意國際間的這些情勢與國際友人對我們的評價，大概是他只是出入中國比較多一點，其實我們只要出國，大家講到台灣，都覺得台灣是一個很好的地方，有民主自由、有科技、有經濟發展，有很多令人羨慕的地方。

所以，與其說世界忘記台灣，倒不如說，韓國瑜先生很可能已經忘記了世界。至於剛才所講得很多苦人跟庶民的事，這次選舉以來，我們聽到韓國瑜先生講了很多庶民跟苦人的事情，他剛才也講了他在高雄做了很多，姑且不論這些是真是假，但是他顯然有注意到他做了一些事情。

他當選高雄市長，原本是有機會替高雄好好做事，就像剛才宋楚瑜主席講的，不過他選擇落跑，急著來選總統，拋下市民來追逐個人的權力。但是人民要問，高雄人發大財了嗎？如果沒有，台灣人民憑甚麼相信，他做總統台灣就會發大財。他為庶民、為苦人做了什麼？很多人都覺得，他只是把苦人跟庶民來當作一個選舉的工具而已。

我要告訴韓市長，做為一個領導人，如何替庶民替苦人解決問題、創造機會。我在2016年擔任總統以後，沒有多久我就解除了健保欠費的鎖卡，讓沒有錢、無力繳健保費的人，也能夠受到台灣健保的醫療照顧。C肝在一些縣市是很嚴重的，一個療程要花一兩百萬，我把C肝納入了健保，不會讓人們因為肝病而受苦。

過去三年多以來，我們日以繼夜地做、認真的做，就是希望把經濟從谷底拉起來。韓國瑜先生你要記得，前一個政府交給我的是連續三季負成長的經濟，我為了要把這個經濟從谷底拉起來，我們是日以繼夜地做，我們希望人民有更好的生活。

現在的經濟是穩定的在成長，但是我們也不能否認，還是有些人在經濟發展的過程中落後了，沒有直接享受到經濟發展的果實，還有一些人想加入，就需要國家拉他一把。因此，我們要努力的去找尋這些人在哪裡，需要什麼，也必需要有對應的政策。

我舉幾個例子，我曾經在一個幼兒園前面，碰到一個阿嬤跟一個孫子。他告訴我，私立幼兒園太貴，公立抽籤抽不到，他的三歲孫女沒有辦法上幼兒園。這就是我為什麼要花盡那麼多的力氣、那麼多的國家資源，來增班、來提供大量的補助給我們年輕的父母，讓他們的子女可以進幼兒園、可以在托嬰中心可以受到保母的照顧。

同時我也看到說，很多的小攤商、還有街上傳統的商家、路上的計程車司機，他們因為受到電子商務跟共享經濟發展的影響，生意受到衝擊，甚至急速的萎縮。

我們針對他們的需求，一個一個的提出具體的解決方案。為了提升攤商小店鋪的生計，我們用了國旅的補助，我們也用了夜市的抵用券，我們現在已經回收抵用券兩百六十萬張，為夜市的老闆們帶動商機，營業額普遍地提升到兩成到三成。我們也補助一萬多個小店家，數位服務系統的設置，來幫助小店家提升行動支付的環境，讓營業模式跟得上時代，錢就能夠進入口袋。為了計程車的運匠，在爭取乘客的時候，能夠更有競爭力，我們提出了各種的協助，包括一萬兩千萬輛老舊計程車的汰舊換新，以及其他專業的協助。

民進黨中央黨部曾經接到一位五、六十歲的男性打來的電話，他說他沒有工作、沒有退休金，也擔心未來沒有依靠，沒有人照顧，他以後人生怎麼辦？我知道他們的焦慮，所以我們通過法律，協助中、高齡者的就業，同時我們開始研擬，協助中、老年民眾養老的財務規劃，也幫助農民規劃退休制度，當然，我們要做更完整的長照。

一個來自苗栗的年輕人，他寫信給我，告訴我他返鄉創業的過程中遇到的種種困難，他希望公部門給年輕人更多的助力，創業需要資金，資金需要貸款，借貸需要擔保，可是年輕人沒有財產，哪來擔保呢？對年輕人來說，這就是他們的挫折感。

我要求行政院召集相關部會，我們做成協助年輕人創業跟就業的方案，其中，如果創業過程中，第一個一百萬，在一百萬以下，百分之百的借款由政府來保證。也有年輕人從事文創，他們創作沒有可以鑑價的制度，因此他們沒有辦法融資。為了這些年輕人，我們現在試圖在建立一個鑑價的制度，提供融資的協助。

我以上所講的都是庶民，都是韓市長口中的庶民，也是莫望世上苦人多的苦人，我們沒有忘，我們一直在做，一直在為他們解決問題，忘掉責任、忘掉承諾的人，應該是韓市長。庶民最痛的是什麼？就是有人假裝是他們，一直拿著他們來消費，拿他們當做選舉工具。

在今天政見發表會的最後，我要提一些台灣很可愛的年輕人，我認為政府應該帶給人民希望，而人民也會為國家帶來希望。我們都知道，我上任以後一直推動國防自主的政策，有一次我到宜蘭去，去參加沱江艦的開工典禮，那裡，遇到三組年輕人。

第一組人是負責造艦的公司員工，95％都是宜蘭人，他們很年輕，他們很開心，對未來充滿信心。

第二組人是海軍的年輕士兵，他們看到新的船，他們也都很高興。

現場還有第三組人，就是中科院年輕的工程師，他們每天為了台灣的科技努力研發，他們因為有機會參與國家的重大建設，而感到光榮。

政策如果做對了，人民參與其中，會有很大的光榮感。你會以國家為榮，國家也會以你為榮。

事實上，不只是國艦國造，我們在國機國造的部分。在漢翔，有一個年輕的團隊，正在進行F16戰機的構改升級工作。跟漢翔合作的美國洛克希德馬丁公司，告訴我，這個團隊是世界上最好的團隊。

聽到這些話的時候，我心裡真的很高興。不只為台灣高興，也為這些年輕人高興，台灣的年輕人正在挑起這個國家未來的責任。

同時，我也在Facebook、Google、LINE，以及波特王的公司，看到在網路社群裡面，創造未來的年輕人。

不要忘了，在電競比賽、在體育賽事中，也有許許多多，很有成就的年輕人。政府給他們支持，比如我們把體育的總經費預算，提高將近百分之七十。

當政府做對事情，苦人會得到照顧，庶民會得到幫助，年輕人會有更多揮灑的空間，可以實現夢想。

各位國人同胞，這就是國家領導人應該要做的事情，而這些事情，都正在發生。

我很高興能參與這些年輕人的人生故事，我知道，他們後面還有很多、很長的故事。年輕人加油，我們正在一起改變這個國家。

我拜託大家，蔡英文再做四年，讓改變的故事，繼續下去。2020年，選擇一個值得信賴的總統，選擇一個能帶領國家抵抗壓力的總統，選擇一個能創造未來的總統。謝謝大家。

(中時 )