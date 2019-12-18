針對國民黨總統候選人韓國瑜對於蔡英文總統不敢在政見會喊中華民國萬歲或台獨萬歲感到遺憾，蔡英文會後首訪表示，我們比較希望韓去大陸時後喊中華民國萬歲。（林縉明攝）

2020總統大選首場電視政見發表會今晚登場，國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜、蔡英文總統正面交鋒，針對韓國瑜對於蔡英文沒喊中華民國萬歲或台獨萬歲感到遺憾，蔡英文會後受訪回嗆，韓國瑜在政見會喊中華民國萬歲，我們比較希望他去大陸的時候喊中華民國萬歲。對於首場政見發表會表現打分數，蔡英文說，不用打分數，她把很多政見一一地說明及未來如何執行，倒是韓國瑜僅提出一個政見，就是恢復特偵組。

韓國瑜政見會上表態若當選要恢復特偵組，蔡英文表示，這邊要跟社會大眾說，特偵組是因為馬政府時期涉入馬王政爭，因此我們才決定廢掉特偵組，讓司法歸司法，不要讓特偵組取代。

最新消息傳出，國民黨掌握蔡英文跟對岸往來的一些證據，蔡英文自信滿滿說，有的話就趕快拿出來，她只有1998年去過大陸一次，反倒是韓國瑜政見會提到陳菊、賴清德都曾去大陸，但他們都守住台灣基本立場，甚至提到馬總統，可是她不知道韓市長到中聯辦有沒有也提到蔡總統，為什麼韓去中聯辦受質疑，韓陣營應該講清楚。

國民黨主席吳敦義失言風波，至今吳未道歉，蔡英文嘆口氣表示，從主席到整個國民黨，他們都有一個不好的慣性，社會也有諸多批評，國民黨卻都沒有聽進去過，怎麼說也沒用。

法務部政次蔡碧仲在臉書表態力挺花蓮立委蕭美琴連任，被質疑違反行政中立。對此，蔡英文強調，我們期待所有政務官及在政府工作的人，都必須按照規定，選舉期間遵守相關規定。

(中時 )