2020總統大選首場電視政見發表會今晚登場，國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜、蔡英文總統正面交鋒，針對韓國瑜對於蔡英文沒喊中華民國萬歲或台獨萬歲感到遺憾，蔡英文會後受訪回嗆，韓國瑜在政見會喊中華民國萬歲，我們比較希望他去大陸的時候喊中華民國萬歲。對於首場政見發表會表現打分數，蔡英文說，不用打分數，她把很多政見一一地說明及未來如何執行，倒是韓國瑜僅提出一個政見，就是恢復特偵組。
韓國瑜政見會上表態若當選要恢復特偵組，蔡英文表示，這邊要跟社會大眾說，特偵組是因為馬政府時期涉入馬王政爭，因此我們才決定廢掉特偵組，讓司法歸司法，不要讓特偵組取代。
最新消息傳出，國民黨掌握蔡英文跟對岸往來的一些證據，蔡英文自信滿滿說，有的話就趕快拿出來，她只有1998年去過大陸一次，反倒是韓國瑜政見會提到陳菊、賴清德都曾去大陸，但他們都守住台灣基本立場，甚至提到馬總統，可是她不知道韓市長到中聯辦有沒有也提到蔡總統，為什麼韓去中聯辦受質疑，韓陣營應該講清楚。
國民黨主席吳敦義失言風波，至今吳未道歉，蔡英文嘆口氣表示，從主席到整個國民黨，他們都有一個不好的慣性，社會也有諸多批評，國民黨卻都沒有聽進去過，怎麼說也沒用。
法務部政次蔡碧仲在臉書表態力挺花蓮立委蕭美琴連任，被質疑違反行政中立。對此，蔡英文強調，我們期待所有政務官及在政府工作的人，都必須按照規定，選舉期間遵守相關規定。
(中時 )
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