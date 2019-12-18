舉辦多年的虎頭埤元旦升旗及環湖健行活動，明年將轉型為兒童寫生比賽。（劉秀芬攝）

舉辦多年的虎頭埤元旦升旗及環湖健行活動，明年將轉型為兒童寫生比賽。（劉秀芬攝）

舉辦多年的虎頭埤元旦升旗及環湖健行活動，明年將轉型為兒童寫生比賽，並邀樂團現場表演民歌。台南市府觀光旅遊局局長陳信安表示，虎頭埤風景區是台灣第一水庫，有「小日月潭」之稱，希望透過此次活動，讓學童、家屬及遊客，可以親近、認識、回味虎頭埤之美。

虎頭埤水庫歷史悠遠，一直以來就是大台南的後花園，開發可溯及清道光20年代（1840年代），日本時代1927年票選「台灣八景十二勝」，是當年台南州唯一入選之名勝地，1954年「虎埤泛月」榮登南瀛八景之一。

往年台南市府跨年三部曲都會在虎頭埤舉辦升旗典禮、環湖健行，明年將略做調整，由風管所與台南市美術學會共同規畫「畫畫野餐聽民歌」百年勝景耀新化（畫）-兒童寫生比賽活動。

此次比賽並採預約報名方式，分國小高年級、中年級、低年級及幼稚園等4組，元旦當日上午現場作畫，現場收件立即進行評審並頒發獎金、獎狀。

虎頭埤風管所主任陳宏田表示，報名參賽者可免費入園，陪同家屬可享半價入園，歡迎遊客全家大小一同前來園區野餐、聽民歌，度過悠閒的元旦假期。

(中時 )