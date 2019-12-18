總結過去一段時間兩岸關係現況，並展望未來局勢，總統蔡英文今日於第一場總統政見發表會中，提出新的兩岸論述「4個認知」，強調她處理兩岸關係的態度是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」。

蔡英文提出「4個認知」，包括：第一、片面改變台海現狀的是中國，不是台灣，中國崛起改變世界秩序，很多國家都有所警戒。第二、對岸利用九二共識掏空中華民國，在中國操控下，九二共識裡的「一中」越來越大，「各表」越來越小。

第三，不能以主權交換短期經濟利益。蔡英文表示自己樂見兩岸正常互動，但身為中華民國總統，不能拿主權來交換短期經濟利益。第四、警覺中國全面滲透台灣社會，運用假訊息滲透擴大對台灣社會影響，國安5法和反滲透法是國家安全網的最後一塊拼圖。

蔡英文也表示，她面對兩岸問題的態度很清楚，就是遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，撐住台灣主權、穩住兩岸局勢、獲得國際肯定。她重申，台灣對一國兩制說不，今年月1中國提出一國兩制台灣方案，以香港的例子來看，民主和威權必然衝突，不可能存在於一個國家。

(工商 )