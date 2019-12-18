星際大戰傳奇終章《STAR WARS: 天行者的崛起》（《星戰9》）昨晚起在台上映，日前在台舉辦特映會，現場特地空運來等比西斯風暴兵，近500位粉絲DRESS CODE以星戰裝扮參與盛會，齊聲大喊 : 「願原力與你同在！」場面熱鬧又感人。

電影中曝光的最新西斯風暴兵。（迪士尼提供）

電影不只在台灣造勢，在洛杉磯舉行世界首映時系列靈魂角色飾演「韓索羅」的哈里遜福特（Harrison Ford）、「天行者路克」的馬克漢米爾（Mark Hamill）全都出席，好萊塢大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、史派克李（Spike Lee）也到場。外界預估《星戰9》本周末可在北美開出至少2億美元（約60億台幣）的票房，替迄今累積逾92億美元（約2760億台幣）票房的系列繼續衝高數字。

哈里遜福特身為系列電影的靈魂人物，當然不能缺席洛杉磯首映會。（資料照片）

《星戰9》中路克天行者、藍多卡瑞辛與9部星戰電影從未缺席的C-3PO全數回歸，影迷還能最後一次在大銀幕上見到飾演莉亞公主的演員嘉莉費雪（Carrie Fisher），導演J.J. 亞柏拉罕（J. J. Abrams）感性表示：「我們深愛著嘉莉，想要替『天行者家族』系列畫下令人滿意的句點，就絕對不能少了嘉莉。我們不會重新選角，更不會用CG。」在嘉莉家人幫助下，以當初拍攝《STAR WARS：原力覺醒》時沒用上的片段，經過後製完成莉亞公主在最終章的重要演出。

馬克漢彌爾現身洛杉磯首映會，用敬禮手勢像粉絲致敬。（資料照片）

黛西蕾德莉飾演的「芮」的身世之謎將在本集揭開謎底。（迪士尼提供）

(中時 )