資深會計師，也是大同校友總會前理事長巫鑫，被大同公司董事長董事會提告妨害名譽，巫鑫則向台北地方法院對董事長林郭文艷等8人自訴誣告，北院18日首度開庭，被告全數則以臨時董事會為由沒有出庭，承審法官則要求被告委任律師轉達，下次開庭都須出庭。

巫鑫是在今年初向媒體揭露大同公司董事會自2015年起違法背書保證給日前已下市、聲請破產的華映公司，大同公司認為巫的說法不實，董事會對巫鑫提出妨害名譽和妨害信用的自訴，但巫鑫認為他所述都有所本且為真實，因此選在11月8日大同董事長林郭文艷生日當天，捧著塑膠製壽桃，到北院提誣告自訴，表示要以自訴當作壽禮。

巫鑫對於大同公司擁有豐沛法界人脈卻寧願放著債權不追討，反而大舉控告他表示不滿，他表示，他關於大同公司的發言和文字，都是根據大同公司歷年發布的公開訊息，加上本身會計師的專業，深入研究分析後所得，引用的證據皆有所本，那有涉嫌妨害名譽妨害信用。

(中時 )