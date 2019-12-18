中華女足在桃園機場合照，接下來的目標就是明年2月的東奧第3輪資格賽。（李弘斌攝）

儘管最後一役僅以0比1惜敗，還讓大陸隊教頭賈秀全坦承「今天掌控力不如對手台灣」，增添信心的中華女足今天結束東亞錦標賽征戰返抵桃園機場，卻很清楚光憑目前狀態不足以通過明年2月奧運第3輪資格賽考驗，「強化體能」將是未來1個半月的第一要務！

「這次最滿意的地方，就是球員能夠做到防守的連動壓迫了，但是最不滿意的地方，也是她們還無法在整場比賽中持續做到這點。」中華女足日籍教頭越後和男表示，第一要務是提升體能，其次是提升反擊的威脅性，「比如對南韓之戰，我們有好幾次3打3的快攻機會，卻無法造成對手『混亂』，也要加強才行。」

中華女足近兩年3度與大陸交鋒，繼去年亞運後再次以1球差距飲恨，但內容大有提升，甚至讓賈秀全表示這是他帶大陸隊1年來最不滿意的1屆邀請賽。反而是同樣參與去年亞運的中華隊隊長丁旗表示，這趟釜山行對信心提升有幫助。

「信心當然有提升，一開始覺得自己沒有辦法做到，又有很多小的年輕球員。」丁旗說，可能大陸這次也有比較年輕的國腳，相對於去年亞運，這次中華隊有比較多的攻勢，另一關鍵則是前場壓迫戰術奏效。

「教練告訴我們，對方後衛回傳的時候，前鋒可以提早判斷先壓迫，把後面跟中場推上來。」丁旗說：「一開始對日本的時候，我們全部都塞在後面，對韓國的時候有慢慢變，對中國的時候就真的有把這個做起來。」

回顧去年亞運備戰，中華女足當時教練團失能，戰術訓練付之闕如，但體能訓練十分到位，成為後來重返4強的最大屏障。這次東亞盃中華隊逐漸能打出壓迫拚強戰術，不過球員大多沒有踢滿90分鐘的體能，對大陸跑到沒力的射手陳燕萍表示，若有亞運時的體能來執行本次東亞盃戰術，將是完美配合。

從首戰慘輸日本9球，到負韓3球及1球飲恨大陸，中華女足這趟釜山行漸入佳境，門神蔡明容則坦承，首戰日本因為一開賽局面太亂，她也因為指揮後防而沒有保持專注力，被進了有機會擋出的射門。後來全隊有開會檢討，對保持隊形更有共識，有效減少不穩定的狀況，對大陸才能踢出相對進步的內容。

中華女足預計下月前往日本松山市移地訓練，為2月初在大陸武漢進行的東京奧運亞洲區第3輪資格賽做最後衝刺，對手包括澳洲、大陸和泰國，取得分組前2才能晉級到4搶2的最終輪資格賽。

(中時 )