埔里Butterfly 交響樂團榮獲「國泰卓越獎助計畫」，成員賴又嘉代表領獎。(鄭任南攝)

中原大學王宣茹榮獲 「國泰卓越獎助計畫」，未來要鑽研綠建築設計，持續關懷環保議題。(鄭任南攝)

由國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同主辦的「國泰卓越獎助計畫」，今於台北舉辦頒獎典禮，在逾300件報名資料中，最後選出79組得獎者，依組別每人獲得6至20萬元圓夢獎學金，總計頒發660萬元獎學金。其中，《中國時報》專題報導個案埔里Butterfly交響樂團賴又嘉、台版桑柏格王宣茹等人各獲10萬元獎學金。

國泰人壽慈善基金會董事長錢復表示，79組得獎者就是善的火種，在耶誕節前夕把圓夢金送至每位得主手上，期望能將善的理念傳播出去，讓台灣社會更美好、更和諧。

「國泰卓越獎助計畫」自今年9月開放報名，短短1個月即收到逾300件報名資料，今年最踴躍的是有69組青年朋友提出公益行動方案，經由遴選選出15組提案，獲選提案有社區再造、音樂公益、偏鄉學童、醫療服務、傳統文化保留、生態關懷以及銀髮創意等議題，其中，以「高齡者創藝力開發」及「尋找心中聖稜線」給評審留下深刻印象。

《中國時報》推出《旺視界》、《逆境重生》專題報導，引發熱烈回響，包括埔里Butterfly交響樂團表現優異、受評審青睞而得獎；中原大學學生王宣茹曾在國發會提點子平台(Join)，提出漸進式減塑的環保議題，受到專家評審肯定，更成了政府減塑政策的推手，這2組皆獲得「國泰卓越獎助計畫」獎助學金10萬元的殊榮。

就讀中原大學室內設計系的王宣茹表示，未來會以環保作為努力的方向，鑽研綠建築、通風的設計，讓冷氣使用率降低；Butterfly交響樂團團員賴又嘉表示，過去受到很多人的幫助，現在有能力也要回饋社會，而拿到這筆獎助學金後，可以做為明年交響樂團赴日本的公積金，透過國際交流、回台分享經驗。

嘉義大學研究生薛均慧連續兩屆獲得獎助計畫支持，她發揮藝術背景為銀髮長者設計專屬的藝術療癒課程，透過將近6個月的陪伴教學，今年在9月11日於嘉義大學辦理銀髮長者畫展；90多歲的阿嬤說，現在連睡覺都想明天要畫什麼？人生找到新方向；薛均慧表示，接下來的計畫是開著車從嘉義出發，並透過文章將樂齡藝術開發課程宣傳出去，並替阿公阿嬤找專屬展演空間。

看了這麼多得獎人的故事，國泰世華銀行基金會董事長李明賢有感而發地表示，以前多是成績優異才能上台領獎學金，現在更重視公益性、創造性，偏鄉或生態關懷、銀髮創意等議題，反而能帶給社會更多正向能量，其中，他以自閉症的案例特別有感觸，得獎者年紀輕輕能克服障礙、上台演說，並影響學弟妹，向上的力量不容小覷。

(中時 )