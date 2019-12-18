2020總統大選首場政見發表會，蔡英文總統與國民黨總統候選人韓國瑜有攻有防、有火花，卻少有交集；蔡英文仍改不掉「讀稿」的慣性，幾乎每2秒就要看稿一次，連講到與庶民、攤販接觸的溫馨小故事，都得把稿拿出來讀。
更可惜的是，蔡是已執政的人，應該要行銷政績，但她還在行銷夢想，還在主打「辣台妹」！
韓國瑜開場直攻國家定位，蔡英文卻依然操作「亡國感」。亡國感，應該是這次大選，也是這場政見發表會中最大的荒謬之處。蔡英文的副手賴清德稱自己是務實的台獨政治工作者，而台灣獨立建國的前題，不正是以消滅中華民國為終極目標？難怪韓國瑜要問蔡英文：「選的是那個國家的總統？」
蔡英文說，她現在就是中華民國的總統。但韓國瑜直指核心提問，她與民進黨操作「亡國感」，是她擔任總統的這個「中華民國」嗎？民進黨念茲在茲的「台獨」目標，這不才是「滅亡中華民國」嗎？
對兩岸議題與外交空間，蔡英文只是重覆強調「護主權」，說她做總統不會用主權來交換經濟上的短期利益、發展，或外交空間，但這不也是3年多來連斷7個邦交國的原因嗎？像WHA這種原來可以參與的國際組織也被趕出來了，是因為要護主權？或許這也是為什麼企業界殷殷苦求儘速加入CPTPP、RCEP，卻幾乎無進展，原來是因為「不會用主權來交換短期的經濟利益、經濟發展。」
蔡英文在首場政見發表會上想要突顯「總統的格局」，可惜因為提出政績多為大撒幣政策，她談改革，提的卻是爭議最大的年金，卻又迴避特偵組、網軍，反而彰顯了民主、自由、人權、法治皆因民進黨而幾近淪喪。
台灣被邊緣化的，豈只是經濟，連民主都被邊緣化了。
(工商 )
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