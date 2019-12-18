2020總統大選首場政見發表會，蔡英文總統與國民黨總統候選人韓國瑜有攻有防、有火花，卻少有交集；蔡英文仍改不掉「讀稿」的慣性，幾乎每2秒就要看稿一次，連講到與庶民、攤販接觸的溫馨小故事，都得把稿拿出來讀。

更可惜的是，蔡是已執政的人，應該要行銷政績，但她還在行銷夢想，還在主打「辣台妹」！

韓國瑜開場直攻國家定位，蔡英文卻依然操作「亡國感」。亡國感，應該是這次大選，也是這場政見發表會中最大的荒謬之處。蔡英文的副手賴清德稱自己是務實的台獨政治工作者，而台灣獨立建國的前題，不正是以消滅中華民國為終極目標？難怪韓國瑜要問蔡英文：「選的是那個國家的總統？」

蔡英文說，她現在就是中華民國的總統。但韓國瑜直指核心提問，她與民進黨操作「亡國感」，是她擔任總統的這個「中華民國」嗎？民進黨念茲在茲的「台獨」目標，這不才是「滅亡中華民國」嗎？

對兩岸議題與外交空間，蔡英文只是重覆強調「護主權」，說她做總統不會用主權來交換經濟上的短期利益、發展，或外交空間，但這不也是3年多來連斷7個邦交國的原因嗎？像WHA這種原來可以參與的國際組織也被趕出來了，是因為要護主權？或許這也是為什麼企業界殷殷苦求儘速加入CPTPP、RCEP，卻幾乎無進展，原來是因為「不會用主權來交換短期的經濟利益、經濟發展。」

蔡英文在首場政見發表會上想要突顯「總統的格局」，可惜因為提出政績多為大撒幣政策，她談改革，提的卻是爭議最大的年金，卻又迴避特偵組、網軍，反而彰顯了民主、自由、人權、法治皆因民進黨而幾近淪喪。

台灣被邊緣化的，豈只是經濟，連民主都被邊緣化了。

總統候選人電視政見發表會18日舉行，國民黨總統候選人韓國瑜（右起）、親民黨總統候選人宋楚瑜與民進黨總統候選人蔡英文在政見發表會前合影。（中選會提供）

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