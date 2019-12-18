總統蔡英文今日於第一場電視政見發表會中，質疑國民黨候選人韓國瑜，擔任3個月高雄市長就要參選總統，這是台灣民主發展史上最壞的示範。至於韓國瑜要求成立特偵組的問題，蔡英文表示，連自己豪宅的事情都講不清楚，不用等到做總統了。

韓國瑜在第一段申論中質疑，蔡英文從未承認中華民國，蔡英文則回應，現在就是正在選中華民國，她是第14任中華民國總統，正在選第15任總統，而且現場就有滿場國旗，過去3年半來政府就是跟著中華民國憲政體制在運作。

蔡英文更批評，最近高雄市政府一直在討論的事，就是閨蜜變主秘的事情，第一號閨蜜辭職了以後，第二號閨蜜又變成主秘，這件事情韓市長有沒有好好解釋一下呢？

韓國瑜表示，他當選總統後，要成立特偵組，調查所有人。蔡英文也立刻回擊：「可是韓國瑜市長，連自己的豪宅事情都迴避，都講不清楚，不用等到做總統了，你連現在都說不清楚，又何況是將來特偵組呢？」

蔡英文也指出，韓國瑜當市長才3個月，就宣布要選總統，說要來爭取國民黨的候選人，這是台灣民主發展歷史上，選民從來沒有見過的事情，也是一個政治人物，違背責任政治，背棄自己對選民的承諾，最壞的示範。

她重申，總統工作是24小時，沒有請假問題，總統只有能不能擔任、執行職務的問題。不論是內政或國安，每一分鐘總統都是這個國家的領導人，必須隨時掌握國內外情勢變化。

蔡英文也砲轟，韓國瑜的政策宣示，讓很多人覺得是有娛樂效果，例如選市長時，他說要在太平島挖石油；在選總統的時候，他說要在花東蓋不限速腳踏車高速公路，以及在台灣高山上蓋升旗台。

蔡英文認為，韓國瑜的承諾天馬行空，當被問到錢從哪裡來？他常常說，就從前瞻基礎建設計畫裡面來。但是韓國瑜剛剛已經批評了前瞻基礎建設計畫，把他近來所做的政策承諾計算一下，他的政策承諾需要好幾個前瞻基礎建設計畫的錢，蔡英文反問韓國瑜，如果前瞻基礎建設計畫如此有用，試問國民黨為什麼要杯葛前瞻基礎建設計畫呢？

(工商 )