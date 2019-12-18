華視《守著陽光守著你》18日播出大結局，守候彼此15年的李千那與是元介經過重重關卡修成正果，觀眾大呼「實在太感動了」，是元介表示，自戲播出後，每晚9點必在家守著電視看首播，回到觀眾的角色看戲總會因劇情感到悸動，他捨不得地說，因為這部戲多了一群好友，與所有演員感情都非常好，看著戲的結束感覺自己好像做了一場美夢。

《守著陽光守著你》中是元介、李千那有個圓滿結局。（華視提供）

他印象最深刻的是與李千那最激情的一場戲，兩人在海邊擁吻，看似唯美浪漫但其實拍攝相當辛苦，而且是使用圓軌360度旋轉拍攝，他笑說：「我們很浪漫在擁吻，但近20個工作人員怕穿幫，所以都在攝影機後面跟著跑」，他也透露其實劇本並沒有設定兩人要擁吻，但他與李千那都相當入戲，戲中兩人錯過了15年，終於能擁有彼此，在那情境下不由自主擁吻起來，「那是一種好不容易終於擁有彼此的感覺」。

李千那說，她有一段時間沒拍長劇集，所以再一次長時間把情緒投入角色，有點難抽離，最後一集非常捨不得也有點不敢面對現實。至於海邊吻戲，她說那是她夢寐以求的圓軌拍攝，「從拍攝第一天我就嚷嚷想用圓軌拍甜蜜的畫面，終於在海邊實現！」當天導演說要給她一個驚喜，一到現場看到是圓軌，她開心感動到眼泛淚光，很開心導演把她說的話放在心上，果然拍攝成果也非常唯美甜蜜。

《守著陽光守著你》中是元介、李千那有個圓滿結局。（華視提供）

戲中單戀是元介15年的吳品潔，在戲中使用各種手段橫刀奪愛，讓觀眾恨的牙癢癢，甚至有觀眾入戲太深留言痛罵她，粉絲心疼她拜託她不要再演與自己本性相反的角色，她表示飾演這個角色很有挑戰也相當掙扎，與角色相處很不容易，當時自己抽離不了角色容易鬱悶。戲中她為了得到是元介的愛不擇手段，現實中的她說：「本身對感情的處理相當理性，認為相愛一定是兩個人一起決定的，往往單方面勉強都不會有好的結果」，結局她獨身一人選擇退出，她覺得結局很好，最後重新調整自己的價值觀，不管過程如何，能在錯誤中學習成長是最重要的。

《守著陽光守著你》吳品潔。（華視提供）

(中時 )