澳門居民人幣匯款限額 人行提高至8萬 21:452019/12/18 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經大陸國務院批准，中國人民銀行（大陸央行）18日發布公告，進一步便利澳門個人人民幣跨境匯款業務，將澳門居民個人每人每天向內地人民幣的同名帳戶匯款限額，由5萬元（人民幣，下同）提高至8萬元。 據新浪財經報導引述人行說法，提高澳門居民有關匯款限額，有利於滿足澳門居民人民幣結算需求，便利澳門與內地經貿和人員往來，人行將繼續支持澳門經濟、貿易、投資以及人民幣業務的發展。 (旺報 ) #澳門 #人民幣 #澳門居民 #匯款 #居民 也許您會感興趣 推薦閱讀 習將祭惠澳政策 助經濟轉型 04:092019/12/14 話題觀察 回歸20年 澳門人均GDP多4倍 04:092019/12/14 話題觀察 澳回歸20週年大會 習近平將出席 12:352019/12/14 兩岸 習近平18日赴澳門出席回歸20周年大會 12:302019/12/14 兩岸 11月散戶持人民幣 今年新低 04:102019/12/17 金融．稅務 澳門難取代香港成金融中心 04:102019/12/18 論壇廣場 習近平今訪澳 出席回歸20周年大會 04:102019/12/18 兩岸要聞 習近平今訪澳門3天 澳門保安安排嚴密 10:592019/12/18 兩岸 順利抵達澳門 習近平：澳門取得的成就進步令人自豪 16:482019/12/18 兩岸 澳門回歸20週年 習近平抵澳門機場致詞 16:442019/12/18 兩岸 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 即時 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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