經大陸國務院批准，中國人民銀行（大陸央行）18日發布公告，進一步便利澳門個人人民幣跨境匯款業務，將澳門居民個人每人每天向內地人民幣的同名帳戶匯款限額，由5萬元（人民幣，下同）提高至8萬元。

據新浪財經報導引述人行說法，提高澳門居民有關匯款限額，有利於滿足澳門居民人民幣結算需求，便利澳門與內地經貿和人員往來，人行將繼續支持澳門經濟、貿易、投資以及人民幣業務的發展。

(旺報 )