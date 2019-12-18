硬底子資深影帝李天柱，近年都在大陸發展，更以《甄嬛傳》心思細膩的大太監「蘇培盛」一角紅遍亞洲，今年耶誕節前夕，他回台接下舞台劇《回家 2019》導演一職，與陶傳正、林志豪、曾治豪、黃旭、于晴等演員，橫跨老中青三代，一起演出一場精采絕倫的感動舞台劇。

李天柱、陶傳正、林志豪、曾治豪、黃旭、于晴等演員將共同參演這部舞台劇。（圖／藝之星教會提供）

舞台劇《回家2019》是藝之星教會主辦的大型舞台劇，教會傳道也是藝人的宋達民表示：「回家，字面上只是回到一個建築物的意思，那是冰冷的，但如果我們有神的澆灌，認識祂，回到永恆愛的家，你就會覺得到處都很溫暖。」更希望戲劇能夠傳達出這樣永恆溫暖的愛。過去曾演過李天柱戲的宋達民，唯一的感想就是「他真的很會講戲」，這次李天柱擔任導演，也讓《回家2019》更添星光與可看度。

該劇當中唯一女演員，是年僅21歲的新生代演員于晴，外表神似港星袁詠儀的她，曾出演過數支廣告，近期也跟型男楊達敬合演噪咖短影片《男生女生配》，這次出演舞台劇，她坦言心情相當緊張，尤其李天柱導戲很跟著感覺，「有些台詞，柱哥覺得不該這樣說，就會大改」，她在劇中又有吃重的長段台詞，就怕詞背不住。

而要跟于晴有精彩對手戲的男演員則是伊林娛樂的男星黃旭，先前是《麻辣天后傳》助理主持，之前主持工作要想梗搞笑，舞台劇則偏重感情的醞釀，戲中黃旭還要跟其他男演員大打出手，李天柱不藏私，傾囊相授「呼巴掌」跟「痛毆」的技巧，讓耳光、揮拳動作又響亮，又不需要真的打傷對手，李天柱排練時很細心以「分解動作」，讓演員看得一愣一愣相當精彩。

(中時電子報)