在外享用圍爐大餐，已漸蔚成時尚，在迎接鼠年來臨之際，台南大億麗緻酒店也推出新春年菜料理，及過年住房專案等專案；該酒店總經理嚴心誼指出，來酒店享用圍爐大餐，讓老媽輕鬆過年，在民風保守的台南，亦漸成為趨勢，此外，年節期間打出全館房型65折起的促銷招攬術。

嚴心誼表示，每年從除夕起至過年期間，都是餐飲業界餐飲與住房旺季，今年除夕日，109

年1月24日，該酒店的宴會廳「除夕團員晚宴」除了道道料理菜餚之外，還搭配各種節目表演及抽獎，每席6人13,000元、10人18,000元，目前已被預訂一空。

此外，除夕至初二「尚軒中餐廳」，也推出4人小家庭合菜，及6人、10人筵席；「風尚庭園咖啡廳」推出頂級雙人風味鍋，主廚自製港式沙茶及川味麻辣湯頭，搭配青蟹火鍋1,980元、波士頓龍蝦火鍋2,300元，套餐均附鮑魚、美國牛小排、鹿谷雞肉片、秘製烏梅汁等；「共同市場歐亞自助餐」成人1,380元，2020年1月15日前付款享88折優惠。除夕至初五「亞洲食錦鐵板燒」推出鼠來寶套餐，每套1,788元起。

『外帶年菜』10人份10,999元、5人份6,999元，內含蟲草花菌菇烏雞燉魚翅、魚香栗子燒石斑魚、蒜茸晶粉蒸大蝦等7道菜色，另附微波盒及旅行提袋。

另外在住宿方面，在今年連續的7天年假期間，大億麗緻也推出「春節住房專案」，從2020年1月23日至1月28日入住，全館房型65折起，專案價每房5,748元起，每房加贈深度旅遊書乙套。在今年年底前預訂，則享早鳥的優惠價格，但不含已被預訂一空的大年初三。

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