麗豐-KY今晚舉辦通路品牌「克麗緹娜」成立30週年慶，品牌創辦人全豐盛集團董事長陳武剛攜手夫人黃麗穗、麗豐董事長陳碧華、執行長趙承佑共同出席；陳碧華表示，克麗緹娜在全球已擁有逾4800家的美容連鎖加盟通路，撐起了麗豐集團近50億元的年營收規模，穩坐華人美業最具領導地位。

陳碧華表示，麗豐集團仍將秉持「愛與分享」之最高經營理念，持續多角化經營，要進軍全世界，締造華人美容保養帝國。

趙承佑表示，品牌30週年盛典在主視覺的設計上，運用三角形、正方形、圓形等三種造型分別呈現「克麗緹娜」走出一個30年的台灣品牌歷程與未來發展，以「經營品牌」為核心價值出發，以「知識創造美麗」來區隔市場，朝向築建值得信賴與分享的美麗事業目標前進，一步一腳印鑄造了克麗緹娜每一階段的里程碑，奠定公司站穩兩岸美容保養市場之龍頭地位。

未來克麗緹娜仍持續精益求精，以水科學、微生物群學、細胞科學為研發方向，對外以核心戰略、同心多樣化為主軸策略，內部則是以數字化工程及數據管理為導向，進而圍繞著美麗、健康、幸福等觀念去發展各項事業，提高競爭門檻、強化品牌力、開拓國際市場、回饋社會。

近年中國大陸經濟成長速度放緩，但觀察今年大陸各電商平台在「雙十一」網購節旺季中仍傳銷售捷報，尤其美容保養類為推進業績成長的動能之一，凸顯「美容、保健」相關商品與服務成為民生消費合理性項目，也是引領消費升級的重要產業，創造麗豐集團良好的發展環境。

麗豐表示，受惠旗下主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店營運規模穩定擴大，挹注集團累計今年11月營收達新台幣46.44億元、年增12.93％，且集團在營運規模放大的同時仍致力於產銷優化、行銷廣宣、管理效能等重要策略項目的執行，效益順利展開，帶動累計今年前3季獲利繳出歷史同期新高的優異成績，稅後淨利達新台幣10.55億元，稅後每股盈餘(EPS)13.27元。

(中時 )