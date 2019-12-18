嘉義市長黃敏惠前兩任市長任期內，府會關係一度惡化到議會「無限期休會」，議會擱置總預算案長達8個月，如今回任市長1年，府會關係明顯改善，接受《旺旺中時媒體集團》專訪時，黃敏惠再三感謝議會支持，強調這是嘉市第一次擺脫派系政治，府會用溝通代替咆哮、用對話代替對抗，大家理性探討市政建設方向，「這才是真正的民主」。

2011年黃敏惠上一任市長執政期間，因府會關係凍僵，議會無限期休會致總預算案遭擱置未審議，最後由內政部核定通過該年度預算，創下《地制法》罕例，此事件也讓黃敏惠被對手批政治身段不夠柔軟，這次上任沒多久，黃敏惠展見新氣象，馬上率領一級主管拜會正副議長和議員，彼此達到「一起為市民福祉著想」共識。

黃敏惠稱「淡化政黨色彩」就是嘉義市的改變，指以往只有意識形態不叫民主、是民粹，但嘉市既然叫民主聖地，就該不分藍綠，而是大是大非，所以大家才能夠撇開意識形態，理性溝通，有更多務實的討論，強調自己也在對話過程中受益良多，尤其透過對話，民眾才能知道建設的進展和推動情況。

黃敏惠認為，面臨高齡化社會、6都競爭的嚴峻挑戰下，嘉義市一定要集結各方資源，新的府會關係是用溝通代替咆哮、用對話代替對抗，不只自身展現態度，也希望各局處同仁與議員持續溝通，保持良好的府會關係，才能共同努力擦亮嘉義市的民主聖地的招牌。

(中時 )