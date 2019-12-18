鄧紫棋18日舉辦新專輯《摩天動物園》媒體搶聽會，造型師男友Mark愛相隨，在一旁低調支持。她在台上聽到新歌〈很久以後〉，突然淚崩，哽咽表示該曲讓她想起過往的失戀，當時花1年才走出情傷，過程中抱持的希望，等待對方回頭，並透露與另一半分開不是因不愛，卻是因為迫不得已。

被問及為何是迫不得已？她無奈：「我們在這個行業裡面，妳作為妳、對方作為對方，就是沒辦法在一起。」她所屬的索尼唱片事後澄清對方不是她前男友林宥嘉。她談到過去在感情中受傷了，不告訴別人有多痛，僅獨自面對，並形容自己像貓，「不會說多難受，在人前故作歡喜，自己在家舔傷。」

她今年初才寫下該此曲，表示「我只是在寫普遍的人，沒想到寫完之後竟是寫自己的曾經。」她第一天錄音時，忍不住落淚，隨後更直接去買酒喝，抒發情緒，又繼續錄，「本來以為喝完紅酒就可以唱，沒想到隔天回去聽，感覺很像在KTV喝醉亂唱，完全不專業」，因此花2天順利完成。

被問及與前東家「蜂鳥音樂」的合約糾紛，她說：「改變不了的事情就不要去糾結它，改變不了就只能交給律師，我只能去做我自己的事情。」至於過去的舊歌還能繼續公開演唱？她說：「應該吧！畢竟是我寫的。」

此外，鄧紫棋日前被列在網上流出湖南衛視《歌手2020》名單內，她昨表示有收到邀請，但跟明年原訂的計畫有撞期，無法參加，「我對這個節目有很濃厚的情感，還有很多觀眾是在這節目認識我，我現在就在身後默默地支持。」

(中時 )