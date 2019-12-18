羅宏正在東森電視《美味滿閣》劇中飾演王子毅，劇中剛得知自己原來並非龍劭華親生，大受打擊的他與爸爸發生嚴重衝突，崩潰暴走又摔又吼。這場崩潰戲羅宏正先是要對龍劭華跟苗可麗又吼又罵，還要狂摔東西，還被龍劭華狠狠賞了一記耳光，整場戲都需要依照他的情緒來走，讓他笑說是一大挑戰。

羅宏正被龍劭華呼巴掌。（東森提供）

羅宏正表示「我這場戲摔的杯子其實蠻貴的，光杯子就摔了四五個，還要掃掉桌上一堆東西，又砸又吼的。雖然開拍前有點緊張，但這種用動作詮釋情緒的戲還蠻爽快的，有種成就解鎖的感覺。」

劇中與龍劭華大吵、被打巴掌，羅宏正笑說：「龍哥其實有問我要借位輕輕打還是來真的，我就說『沒關係，來吧！』，但說完還是有點怕怕的。不過因為龍哥很專業，正式拍時還是很技巧的收了力道。」他說，因要捕捉不同角度，巴掌戲一定不只拍一次，但實際不到五次就拍完了。但也因每次都要真的來，所以拍完後臉上還真的留下了巴掌印。

王傳一對魏蔓提出分手。（東森提供）

劇中羅宏正的身世遭揭穿，圓滿閣的經營再度遇上危機，讓王傳一與魏蔓產生誤會，原在熱戀中的兩人感情因此出現裂痕，王傳一甚至提出分手，魏蔓又震驚又傷心，急轉直下的劇情也令觀眾好奇兩人感情要如何維繫。魏蔓坦言這場戲自己入戲到被導演提醒要收一點，「王傳一第一次說分手兩字時，我眼淚就自動掉下來了，覺得心好酸。但以茜的個性應該是藏住，努力不在人前掉淚，所以又拍了一次才過關。」魏蔓也坦言自己年輕時容易情傷很久，甚至曾投入新一段感情來做為療傷，直到後來發現這樣不對，讓自己學會放下，現在反而更喜歡單身的自己。

(中時 )