蕭敬騰（老蕭）率領的「獅子LION」推出新專輯《美麗、醜與我》，正值宣傳期，他們實踐圓夢計畫，日前赴日本與破210萬訂閱的知名YouTube頻道《老高與小茉》的老高首度合作，團員皆化身小粉絲，主動驚喜送上特製的「獅子吉他」，讓老高直呼：「受寵若驚。」

他們還邀老高在新專輯上簽名，讓主唱老蕭抱著老高親筆簽名的專輯喊：「要當傳家寶。」成員也紛紛主動要求與老高自拍合照，而老高也針對獅子聊起「音樂起源的傳說」，團長力Q與吉他手小強同時表示：「天阿，好像在家看螢幕，太不真實了。」

主唱老蕭也興奮說：「平時獅子除了音樂之外，唯一的話題就是老高，他真的太厲害了！」吉他手小強說：「每週三晚上睡前都會固定看他的最新影片準備入眠，我是他的忠實粉絲。」

團長力Q則爆料：「專輯裡有一首〈紅色的天空〉，就是因為看了老高說的故事後才有了靈感的，他真的是我們除了音樂之外，討論最激烈的話題人物。」雙方在工作結束後，彼此留下了聯絡方式，獅子表示盼之後能邀請老高一起創作。

(中時 )