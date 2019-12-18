蕭敬騰（老蕭）率領的「獅子LION」推出新專輯《美麗、醜與我》，正值宣傳期，他們實踐圓夢計畫，日前赴日本與破210萬訂閱的知名YouTube頻道《老高與小茉》的老高首度合作，團員皆化身小粉絲，主動驚喜送上特製的「獅子吉他」，讓老高直呼：「受寵若驚。」
他們還邀老高在新專輯上簽名，讓主唱老蕭抱著老高親筆簽名的專輯喊：「要當傳家寶。」成員也紛紛主動要求與老高自拍合照，而老高也針對獅子聊起「音樂起源的傳說」，團長力Q與吉他手小強同時表示：「天阿，好像在家看螢幕，太不真實了。」
主唱老蕭也興奮說：「平時獅子除了音樂之外，唯一的話題就是老高，他真的太厲害了！」吉他手小強說：「每週三晚上睡前都會固定看他的最新影片準備入眠，我是他的忠實粉絲。」
團長力Q則爆料：「專輯裡有一首〈紅色的天空〉，就是因為看了老高說的故事後才有了靈感的，他真的是我們除了音樂之外，討論最激烈的話題人物。」雙方在工作結束後，彼此留下了聯絡方式，獅子表示盼之後能邀請老高一起創作。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。