新人張若凡將推出新專輯《dopaMINE我，她》，新歌〈如何忘記你〉由周興哲譜曲創作，MV邀周興哲的哥哥周予天一同拍攝，她害羞表示2人初次見面進度就很快，「一開始導演就叫我們很近距離地躺著互看、聊天，於是我們只好互問身高，哥哥185，我152，我說152時，哥哥還不避諱地大笑，笑到誇張到完全超過戲的浪漫了。」他們相差33公分，一展最萌身高差。

周予天則表示MV出來會很好看，很期待，希望大家支持他們的新作，並透露周興哲有一個歌庫，「裡面有3、40首歌的demo，這首歌是他兩年前寫的，他第一次寄給我聽的時候，我就很喜歡。最近公司說有人要唱這首歌，要找我拍MV，我覺得非常榮幸。」

而她錄〈如何忘記你〉時，巧妙代入「前任」，坦承配唱時有帶入前段感情，一開口就壓抑眼淚，直到唱完後才放聲哭泣，邊哭邊霸氣說：「不在演唱時落淚才是專業的表現。」她回憶起與前任之前吵架的畫面，及分手當天哭泣、些為歇斯底里的模樣，「但是又不能太放肆放任情緒，有忍住哭。」

(中時 )